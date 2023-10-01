В столице ХМАО из филиала ВГТРК массово увольняются сотрудники

В ХМАО из филиала ВГТРК после смены руководства массово бегут сотрудники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ханты-Мансийске из государственной телерадиокомпании «Югория» (входит в медиахолдинг ВГТРК «Россия») после смены руководства начались массовые увольнения сотрудников. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в медиа-истеблишменте.

«После ухода с поста Тамары Сутягиной, которая возглавляла ГТРК 23 года, и с появлением медиаменеджера Натальи Анкуд подразделение в Ханты-Мансийске начали массово покидать сотрудники. За год уволились несколько бухгалтеров, кадровиков, корреспондентов и телеоператоров. У руководства были претензии даже к водителям, а одному из топовых журналистов отказали в командировке в соседний муниципалитет, где его должны были наградить в престижном конкурсе. Такими темпами в телекомпании скоро некому будет работать», — отмечает инсайдер.

Корреспонденту URA.RU удалось связаться с несколькими бывшими сотрудниками «Югории». Все они подтвердили, что уволились в течение года, но их уход был связан именно с действиями руководства. ИЗ филиала ВГТРК ушли не только корреспонденты, но и сотрудники АУП. «Да, это связано со сменой руководства и действиями главного бухгалтера и директора. Я ушел по собственному желанию, но не сделал бы этого при прежнем директоре», — уточнил один из собеседников агентства, который расторг трудовой договор несколько месяцев назад.

Анкуд отказалась комментировать ситуацию в «Югории». В прокуратуре ХМАО отметили, что не получали жалоб сотрудников и обращений от сотрудников ГТРК.

Ранее URA.RU писало о смене руководства в «Югории», которая произошла в феврале 2022 года. Перед повышением Анкуд работала шеф-редактором редакции, а до этого была корреспондентом в Нягани. Сутягина после отставки вошла в группу советников регионального департамента ВГТРК.