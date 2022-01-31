В государственной телерадиокомпании «Югория», части медиахолдинга ВГТРК «Россия» сменилось руководство. Новым директором вместо Тамары Сутягиной назначена Наталья Анкуд. Об этом сообщил заместитель гендиректора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов в ходе встречи с главой региона Натальей Комаровой. Видеозапись разговора с Сабитовым размещена на официальной странице губернатора в социальной сети Instagram.
«Наталья Рашидовна Анкуд, согласно приказу Олега Добродеева (гендиректор ВГТРК „Россия“), с сегодняшнего дня становится директором ГТРК „Югория“. В компании работает очень давно — не один десяток лет на разных должностях», — сказал Сабитов.
Сутягина возглавляла телеканал «Югория» с 1999 года. В разговоре с URA.RU Анкуд рассказала, что ее предшественница Тамара Сутягина ушла на повышение. «Тамара Емельяновна займет пост советника директора регионального департамента ВГТРК „Россия“», — отметила она. Комментировать свое назначение и раскрыть планы по развитию телеканала на ближайшее время новый директор не стала, сославшись на занятость.
Ранее URA.RU сообщало, что главный телеканал властей ХМАО сменил директора. Окружную телерадиокомпанию «Югра» возглавил Алексей Елизаров. До сегодняшнего дня он руководил издательским домом «Новости Югры».
В государственной телерадиокомпании «Югория», части медиахолдинга ВГТРК «Россия» сменилось руководство. Новым директором вместо Тамары Сутягиной назначена Наталья Анкуд. Об этом сообщил заместитель гендиректора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов в ходе встречи с главой региона Натальей Комаровой. Видеозапись разговора с Сабитовым размещена на официальной странице губернатора в социальной сети Instagram. «Наталья Рашидовна Анкуд, согласно приказу Олега Добродеева (гендиректор ВГТРК „Россия“), с сегодняшнего дня становится директором ГТРК „Югория“. В компании работает очень давно — не один десяток лет на разных должностях», — сказал Сабитов. Сутягина возглавляла телеканал «Югория» с 1999 года. В разговоре с URA.RU Анкуд рассказала, что ее предшественница Тамара Сутягина ушла на повышение. «Тамара Емельяновна займет пост советника директора регионального департамента ВГТРК „Россия“», — отметила она. Комментировать свое назначение и раскрыть планы по развитию телеканала на ближайшее время новый директор не стала, сославшись на занятость. Ранее URA.RU сообщало, что главный телеканал властей ХМАО сменил директора. Окружную телерадиокомпанию «Югра» возглавил Алексей Елизаров. До сегодняшнего дня он руководил издательским домом «Новости Югры».