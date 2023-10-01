В Тюменской области начали подготовку к пожароопасному периоду

02 октября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Опашку территорий планируют закончить до конца октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольском районе (Тюменская область) началась подготовка к новому пожароопасному сезону. Здесь проводят опашку территорий, ее планируют закончить до конца октября. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. «Защищаем наши села от огня. С осени начинаем опашку территорий и создаем минерализованные полосы. До конца октября закончим эту работу. Предстоит создать 204 километра защитных полос вокруг поселений», — сообщил глава района. Он также добавил, что за год в районе произошло 24 лесных пожара и 18 ландшафтных. Митрюшкин обратился к жителям с просьбой убрать мусор со своих домовладений и скосить сухую траву.

В Тобольском районе (Тюменская область) началась подготовка к новому пожароопасному сезону. Здесь проводят опашку территорий, ее планируют закончить до конца октября. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. «Защищаем наши села от огня. С осени начинаем опашку территорий и создаем минерализованные полосы. До конца октября закончим эту работу. Предстоит создать 204 километра защитных полос вокруг поселений», — сообщил глава района. Он также добавил, что за год в районе произошло 24 лесных пожара и 18 ландшафтных. Митрюшкин обратился к жителям с просьбой убрать мусор со своих домовладений и скосить сухую траву.