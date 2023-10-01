01 октября 2023

В Тюменской области начали подготовку к пожароопасному периоду

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, трактор, тракторист, лесная охрана, опашка
Опашку территорий планируют закончить до конца октября Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) началась подготовка к новому пожароопасному сезону. Здесь проводят опашку территорий, ее планируют закончить до конца октября. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале.

«Защищаем наши села от огня. С осени начинаем опашку территорий и создаем минерализованные полосы. До конца октября закончим эту работу. Предстоит создать 204 километра защитных полос вокруг поселений», — сообщил глава района.

Он также добавил, что за год в районе произошло 24 лесных пожара и 18 ландшафтных. Митрюшкин обратился к жителям с просьбой убрать мусор со своих домовладений и скосить сухую траву.

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В Тобольском районе (Тюменская область) началась подготовка к новому пожароопасному сезону. Здесь проводят опашку территорий, ее планируют закончить до конца октября. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. «Защищаем наши села от огня. С осени начинаем опашку территорий и создаем минерализованные полосы. До конца октября закончим эту работу. Предстоит создать 204 километра защитных полос вокруг поселений», — сообщил глава района. Он также добавил, что за год в районе произошло 24 лесных пожара и 18 ландшафтных. Митрюшкин обратился к жителям с просьбой убрать мусор со своих домовладений и скосить сухую траву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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