02 октября 2023

Свердловчанина оштрафовали за грубое нарушение перевозки ребенка в автомобиле

Водителя из Асбеста оштрафовали за перевозку ребенка на полке багажника
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
За нарушение правил перевозки ребенка водитель получил штраф Фото:

Свердловские автоинспекторы оштрафовали 59-летнего водителя из Асбеста, перевозившего ребенка на задней полке автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Гражданин был вызван в подразделение дорожной полиции для составления административного материала. Правонарушитель пояснил стражам порядка, что во время поездки шестилетний ребенок капризничал и не хотел садиться в автокресло, а ехать нужно было, поэтому нарушил правила», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Ранее в соцсетях появилось видео, где ребенок едет на задней полке автомобиля Mazda.

За нарушение требований ПДД при перевозке детей водителя оштрафовали на 3000 рублей. Инспекторы напомнили водителю, что ребенок до семи лет должен находиться в детском удерживающем устройстве пристегнутый ремнем безопасности.

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Свердловские автоинспекторы оштрафовали 59-летнего водителя из Асбеста, перевозившего ребенка на задней полке автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Гражданин был вызван в подразделение дорожной полиции для составления административного материала. Правонарушитель пояснил стражам порядка, что во время поездки шестилетний ребенок капризничал и не хотел садиться в автокресло, а ехать нужно было, поэтому нарушил правила», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Ранее в соцсетях появилось видео, где ребенок едет на задней полке автомобиля Mazda. За нарушение требований ПДД при перевозке детей водителя оштрафовали на 3000 рублей. Инспекторы напомнили водителю, что ребенок до семи лет должен находиться в детском удерживающем устройстве пристегнутый ремнем безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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