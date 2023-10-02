Московская фирма предъявила иск на 28 млн к фармкомпании пермских бизнесменов

Фирма из Москвы требует 28 млн с ООО «Годовалов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московское ООО «Фирн М» взыскивает через суд с компании «Годовалов», принадлежащей пермским бизнесменам, свыше 28 миллионов рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Москвы.

«ООО „Фирн М“ взыскивает 28 млн 319 тысяч рублей с ООО „Годовалов“ за ненадлежащее исполнение договоров поставки. Судебное заседание назначено на 26 октября в Москве», — указано в определении суда.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин решили закрыть фирму «Годовалов», которая занимается фармацевтической логистикой. Документы о ликвидации юрлица могут быть готовы уже к 9 октября. На сайте компании «Годовалов» указано, что организация работает в 27 регионах России, владеет складами в Перми, Кирове, Тюмени, Новосибирске и Московской области.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Годовалов», чтобы выяснить, чем обусловлено закрытие коммерческой организации. Ответ ожидается.

Ранее Московское ООО «ПКФ Тепличные технологии» через суд взыскивало с ООО тепличный комплекс «Пермский» (город Чусовой, Пермский край) свыше 142 миллионов рублей. На портале СБИС указано, что ООО «ПКФ Тепличные технологии» занимается оптовой торговлей стройматериалами, а также другими видами деятельности.