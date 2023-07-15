Московская компания предъявила иск на 142 млн пермскому тепличному комплексу

16 июля 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

С тепличного комплекса «Пермский» компания из Москвы пытается взыскать 142 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Московское ООО «ПКФ Тепличные технологии» пытается через суд взыскать с ООО тепличный комплекс «Пермский» (город Чусовой, Пермский край) сумму свыше 142 миллионов рублей. Об этом говорится в судебном документе. «Исковое заявление ООО „ПКФ Тепличные технологии“ (Москва) к ООО тепличный комплекс „Пермский“ (город Чусовой, Пермский край) подано с соблюдением требования закона… Сумма иска 142 миллиона 647 тысяч 385 рублей», — указано в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Москвы. Уточняется, что предварительное судебное заседание состоится 19 июля в Москве. Финансовые претензии истца, отмечается на сайте, связаны с ненадлежащим исполнением обязательств ответчиком по договорам. На портале СБИС указано, что ООО «ПКФ Тепличные технологии» из Москвы занимается оптовой торговлей стройматериалами, а также другими видами деятельности. Ранее сообщалось, что «Группа Черкизово» предъявила иск к мясокомбинату «Кунгурский» на 141 миллион рублей, чтобы в суде добиться компенсации из-за прав на товарный знак. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края.

Московское ООО «ПКФ Тепличные технологии» пытается через суд взыскать с ООО тепличный комплекс «Пермский» (город Чусовой, Пермский край) сумму свыше 142 миллионов рублей. Об этом говорится в судебном документе. «Исковое заявление ООО „ПКФ Тепличные технологии“ (Москва) к ООО тепличный комплекс „Пермский“ (город Чусовой, Пермский край) подано с соблюдением требования закона… Сумма иска 142 миллиона 647 тысяч 385 рублей», — указано в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Москвы. Уточняется, что предварительное судебное заседание состоится 19 июля в Москве. Финансовые претензии истца, отмечается на сайте, связаны с ненадлежащим исполнением обязательств ответчиком по договорам. На портале СБИС указано, что ООО «ПКФ Тепличные технологии» из Москвы занимается оптовой торговлей стройматериалами, а также другими видами деятельности. Ранее сообщалось, что «Группа Черкизово» предъявила иск к мясокомбинату «Кунгурский» на 141 миллион рублей, чтобы в суде добиться компенсации из-за прав на товарный знак. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края.