Официальные лица США сомневаются в целесообразности захвата ВСУ Бахмута (Артемовска). По их словам, Киев расходует живую силу и технику для завоевания разрушенного города, передает издание The Wall Street Journal.
В статье подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский сделал Бахмут одной из главных целей ВСУ на 2023 год. Захват города якобы должен укрепить моральный дух страны и доказать, что Киев способен отвоевать утраченные позиции. «Некоторые официальные лица и военные аналитики США ставят под сомнение целесообразность расходования ценных войск и техники на разрушенный город, не имеющий большой стратегической ценности», — написали в издании.
Россия освободила Бахмут в конце мая 2023 года. С тех пор город неоднократно подвергался обстрелу со стороны Киева. Недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть утраченные населенные пункты, среди которых Бахмут, передает Pravda.Ru. Накануне появились слухи о том, что в город были отправлены 10 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», пишет «Царьград».
Официальные лица США сомневаются в целесообразности захвата ВСУ Бахмута (Артемовска). По их словам, Киев расходует живую силу и технику для завоевания разрушенного города, передает издание The Wall Street Journal. В статье подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский сделал Бахмут одной из главных целей ВСУ на 2023 год. Захват города якобы должен укрепить моральный дух страны и доказать, что Киев способен отвоевать утраченные позиции. «Некоторые официальные лица и военные аналитики США ставят под сомнение целесообразность расходования ценных войск и техники на разрушенный город, не имеющий большой стратегической ценности», — написали в издании. Россия освободила Бахмут в конце мая 2023 года. С тех пор город неоднократно подвергался обстрелу со стороны Киева. Недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть утраченные населенные пункты, среди которых Бахмут, передает Pravda.Ru. Накануне появились слухи о том, что в город были отправлены 10 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», пишет «Царьград».