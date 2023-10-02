Mash: депутат Заксобрания ЯНАО перевела мошенникам более 30 миллионов рублей

В ЯНАО мошенники обманули депутата регионального законодательного собрания Надежду Гудкову, которая перевела более 30 миллионов рублей на безопасные счета. Об этом сообщает Mash.
«Председателя комитета по соцполитике ЯНАО и координатора регионального проекта „Здоровое питание“ [Надежду Гудкову] развели больше чем на 30 миллионов рублей. По классической схеме — с угрозой ее сбережениям и переводом на „безопасные счета“», — сообщают журналисты Mash в telegram-канале.
Оперативно взять комментарий у Гудковой не удалось. На звонок корреспондента депутат не ответила.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию журналистов. На момент публикации новости ответ не получен.
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