02 октября 2023
01 октября 2023

Mash: депутат Заксобрания ЯНАО перевела мошенникам более 30 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, рубли
Мошенники обманули депутата Заксобрания ЯНАО Надежду Гудкову Фото:

В ЯНАО мошенники обманули депутата регионального законодательного собрания Надежду Гудкову, которая перевела более 30 миллионов рублей на безопасные счета. Об этом сообщает Mash.

«Председателя комитета по соцполитике ЯНАО и координатора регионального проекта „Здоровое питание“ [Надежду Гудкову] развели больше чем на 30 миллионов рублей. По классической схеме — с угрозой ее сбережениям и переводом на „безопасные счета“», — сообщают журналисты Mash в telegram-канале.

Оперативно взять комментарий у Гудковой не удалось. На звонок корреспондента депутат не ответила.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию журналистов. На момент публикации новости ответ не получен.

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В ЯНАО мошенники обманули депутата регионального законодательного собрания Надежду Гудкову, которая перевела более 30 миллионов рублей на безопасные счета. Об этом сообщает Mash. «Председателя комитета по соцполитике ЯНАО и координатора регионального проекта „Здоровое питание“ [Надежду Гудкову] развели больше чем на 30 миллионов рублей. По классической схеме — с угрозой ее сбережениям и переводом на „безопасные счета“», — сообщают журналисты Mash в telegram-канале. Оперативно взять комментарий у Гудковой не удалось. На звонок корреспондента депутат не ответила. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию журналистов. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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