Афиша в Ноябрьске на выходные: Ночь искусств и советские разведчики

3 ноября горожан приглашают на ночь искусств
Жителям и гостям Ноябрьска (ЯНАО) в первые дни ноября 2025 года предлагается несколько интересных культурных событий. URA.RU подготовило афишу актуальных мероприятий в городе на 1, 2 и 3 ноября. В нее вошли концертные программы, театральные спектакли и кинопоказы для взрослых и семейной аудитории.
31 октября
Спектакль «Женитьба Бальзаминова»: финальный показ
«Женитьба Бальзаминова» в Ноябрске
До 31 октября в культурно-спортивном комплексе «Ямал» на улице Советской проходит спектакль «Женитьба Бальзаминова». Эта дата станет последней возможностью увидеть классическую комедию на сцене. Билеты — от 450 рублей, возрастное ограничение — 12+.
Постановку готовит театр-студия «Атмосфера». Артисты предлагают иронично взглянуть на персонажа Николая Островского — простого и доверчивого Мишу Бальзаминова, мечтающего о светлом будущем за счет выгодной женитьбы. В спектакле используются оригинальная сценография, интересные костюмы и музыкальное оформление режиссера Дениса Ручкина.
1 ноября
Концерт «Путь к танцу»: новинки хореографического искусства
Центр досуга «Нефтяник» (корпус № 1) приглашает на концерт «Путь к танцу». Билеты — от 600 рублей. В программе заявлены новые хореографические постановки, раскрывающие через искусство танца историю Ямала.
Зрителям обещают показать разнообразие сценических форм: от традиционного русского народного танца до современной пластики. По словам организаторов, основная идея концерта — продемонстрировать единство, природную красоту и национальное многообразие России. На сцене выступят известные городские коллективы.
Кинопоказ фильма «Август»: советская драма на большом экране
В кинотеатре «Парксинема» продолжаются показы фильма «Август». Сеансы остаются до 6 ноября, билеты — от 200 рублей. Исторический фильм с рейтингом 16+ переносит зрителей в август 1944 года, в глубокие леса Западной Белоруссии.
Зрителям предстоит наблюдать за действиями советской контрразведки СМЕРШ, которой предстоит предотвратить саботаж наступления Красной армии со стороны вражеских диверсионных групп. Картина режиссеров Высоцкого и Лебедева выдержана в жанре военной драмы.
3 ноября
Ночь искусств в Ноябрьске
Комплекс библиотек «Интеллект-центр» в Ноябрьске приглашает жителей города 3 ноября 2025 года принять участие в интерактивной программе под названием «Россия — это я, Россия — это мы». Вход свободный.
В программе предусмотрены мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут освоить искусство точечной росписи, создание панно из полимерной глины, аппликацию, технику торцевания, декупаж, а также изготовление куклы-мотанки под руководством опытных мастеров. Каждый участник уйдет с уникальным изделием, которое станет памятным сувениром об этом событии.
Для любителей интеллектуальных развлечений будут организованы игровые зоны и квесты, посвященные российской культуре и искусству. Участникам предстоит разгадать тематические загадки, пройти увлекательные маршруты по воображаемым городам, а также проверить свои знания и логическое мышление.
В этот день гостей ожидают и новые форматы встреч. В «Интеллект-центре» пройдут театрализованная постановка в жанре театра теней «Мешок яблок» для детей, а также музыкальный перформанс с участием творческих жителей города для взрослой аудитории. В Детской библиотеке состоится мастер-класс по созданию славянского оберега в технике точечного рисунка. Библиоцентр «РОСТа» впервые организует логические игры для посетителей.
Особое место в программе занимает прямая трансляция музыкального спектакля «Муха-цокотуха», подготовленного театром «Вне возраста». Зрители увидят новую трактовку любимой сказки Корнея Чуковского о приключениях Мухи-Цокотухи, ее спасителе Комарике и борьбе с Злодеем-пауком, дополненную музыкальными номерами.
