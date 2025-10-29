Афиша в Ноябрьске на выходные: Ночь искусств и советские разведчики

3 ноября горожан приглашают на ночь искусств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям и гостям Ноябрьска (ЯНАО) в первые дни ноября 2025 года предлагается несколько интересных культурных событий. URA.RU подготовило афишу актуальных мероприятий в городе на 1, 2 и 3 ноября. В нее вошли концертные программы, театральные спектакли и кинопоказы для взрослых и семейной аудитории.

31 октября

Спектакль «Женитьба Бальзаминова»: финальный показ

«Женитьба Бальзаминова» в Ноябрске Фото: Автор: ТВЦ, Источник: https://www.tvc.ru/news/show/id/238173

До 31 октября в культурно-спортивном комплексе «Ямал» на улице Советской проходит спектакль «Женитьба Бальзаминова». Эта дата станет последней возможностью увидеть классическую комедию на сцене. Билеты — от 450 рублей, возрастное ограничение — 12+.

Постановку готовит театр-студия «Атмосфера». Артисты предлагают иронично взглянуть на персонажа Николая Островского — простого и доверчивого Мишу Бальзаминова, мечтающего о светлом будущем за счет выгодной женитьбы. В спектакле используются оригинальная сценография, интересные костюмы и музыкальное оформление режиссера Дениса Ручкина.

Продолжение после рекламы

1 ноября

Концерт «Путь к танцу»: новинки хореографического искусства

Центр досуга «Нефтяник» (корпус № 1) приглашает на концерт «Путь к танцу». Билеты — от 600 рублей. В программе заявлены новые хореографические постановки, раскрывающие через искусство танца историю Ямала.

Зрителям обещают показать разнообразие сценических форм: от традиционного русского народного танца до современной пластики. По словам организаторов, основная идея концерта — продемонстрировать единство, природную красоту и национальное многообразие России. На сцене выступят известные городские коллективы.





Кинопоказ фильма «Август»: советская драма на большом экране

В кинотеатре «Парксинема» продолжаются показы фильма «Август». Сеансы остаются до 6 ноября, билеты — от 200 рублей. Исторический фильм с рейтингом 16+ переносит зрителей в август 1944 года, в глубокие леса Западной Белоруссии.

Зрителям предстоит наблюдать за действиями советской контрразведки СМЕРШ, которой предстоит предотвратить саботаж наступления Красной армии со стороны вражеских диверсионных групп. Картина режиссеров Высоцкого и Лебедева выдержана в жанре военной драмы.

3 ноября

Ночь искусств в Ноябрьске

Комплекс библиотек «Интеллект-центр» в Ноябрьске приглашает жителей города 3 ноября 2025 года принять участие в интерактивной программе под названием «Россия — это я, Россия — это мы». Вход свободный.

В программе предусмотрены мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут освоить искусство точечной росписи, создание панно из полимерной глины, аппликацию, технику торцевания, декупаж, а также изготовление куклы-мотанки под руководством опытных мастеров. Каждый участник уйдет с уникальным изделием, которое станет памятным сувениром об этом событии.

Для любителей интеллектуальных развлечений будут организованы игровые зоны и квесты, посвященные российской культуре и искусству. Участникам предстоит разгадать тематические загадки, пройти увлекательные маршруты по воображаемым городам, а также проверить свои знания и логическое мышление.

В этот день гостей ожидают и новые форматы встреч. В «Интеллект-центре» пройдут театрализованная постановка в жанре театра теней «Мешок яблок» для детей, а также музыкальный перформанс с участием творческих жителей города для взрослой аудитории. В Детской библиотеке состоится мастер-класс по созданию славянского оберега в технике точечного рисунка. Библиоцентр «РОСТа» впервые организует логические игры для посетителей.