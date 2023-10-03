03 октября 2023

Мэрия Кургана требует отобрать у застройщика право собственности на теплотрассу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, трубы, водоснабжение, теплотрасса
Власти Кургана подали иск, чтобы вернуть участки с теплотрассой Фото:

Администрация Кургана подала иск к бывшему городскому застройщику Владимиру Баскалю. Чиновники требуют лишить владельца уже несуществующей фирмы права собственности на участки теплотрассы в микрорайоне Рябково. Информация о споре имеется в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — первая инстанция. Истец: Администрация г. Кургана. Ответчик: Баскаль В.А.», — говорится в картотеке городского суда. Категория — прочие исковые дела.

В пресс-службе горсуда редакции пояснили, что администрация подала иск с требованием лишить Баскаля права собственности на несколько участков с тепловыми сетями и теплопунктами на улице 9 Мая в Кургане. К спору решено привлечь в качестве третьих лиц департамент ЖКХ г. Кургана, а также управление Росреестра.

В администрации города URA.RU подтвердили, что направили иск к ООО «Фирма Баскаль». Отмена прав бизнесмена на участки с сетями поможет мэрии впоследствии готовить их к отопительному сезону.

Согласно открытым источникам, курганский застройщик закрыл свою фирму в 2015 году. Впоследствии мэрия Кургана спорила с компанией из-за долгов по аренде. Основателя компании судили по делу о сокрытии налогов, однако обвинение сняли из-за истечения сроков давности. Также Владимир Баскаль проходил основным свидетелем по делу о даче взятки экс-главе курганской налоговой Владимиру Рыжуку. На процессе он заявлял, что ему пришлось дать взятку налоговику из-за давления на его бизнес. Дозвониться до коммерсанта для получения комментария по иску о теплотрассе не получилось, редакция не располагает его номером телефона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Кургана подала иск к бывшему городскому застройщику Владимиру Баскалю. Чиновники требуют лишить владельца уже несуществующей фирмы права собственности на участки теплотрассы в микрорайоне Рябково. Информация о споре имеется в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — первая инстанция. Истец: Администрация г. Кургана. Ответчик: Баскаль В.А.», — говорится в картотеке городского суда. Категория — прочие исковые дела. В пресс-службе горсуда редакции пояснили, что администрация подала иск с требованием лишить Баскаля права собственности на несколько участков с тепловыми сетями и теплопунктами на улице 9 Мая в Кургане. К спору решено привлечь в качестве третьих лиц департамент ЖКХ г. Кургана, а также управление Росреестра. В администрации города URA.RU подтвердили, что направили иск к ООО «Фирма Баскаль». Отмена прав бизнесмена на участки с сетями поможет мэрии впоследствии готовить их к отопительному сезону. Согласно открытым источникам, курганский застройщик закрыл свою фирму в 2015 году. Впоследствии мэрия Кургана спорила с компанией из-за долгов по аренде. Основателя компании судили по делу о сокрытии налогов, однако обвинение сняли из-за истечения сроков давности. Также Владимир Баскаль проходил основным свидетелем по делу о даче взятки экс-главе курганской налоговой Владимиру Рыжуку. На процессе он заявлял, что ему пришлось дать взятку налоговику из-за давления на его бизнес. Дозвониться до коммерсанта для получения комментария по иску о теплотрассе не получилось, редакция не располагает его номером телефона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...