Мэрия Кургана требует отобрать у застройщика право собственности на теплотрассу

Власти Кургана подали иск, чтобы вернуть участки с теплотрассой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана подала иск к бывшему городскому застройщику Владимиру Баскалю. Чиновники требуют лишить владельца уже несуществующей фирмы права собственности на участки теплотрассы в микрорайоне Рябково. Информация о споре имеется в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — первая инстанция. Истец: Администрация г. Кургана. Ответчик: Баскаль В.А.», — говорится в картотеке городского суда. Категория — прочие исковые дела.

В пресс-службе горсуда редакции пояснили, что администрация подала иск с требованием лишить Баскаля права собственности на несколько участков с тепловыми сетями и теплопунктами на улице 9 Мая в Кургане. К спору решено привлечь в качестве третьих лиц департамент ЖКХ г. Кургана, а также управление Росреестра.

В администрации города URA.RU подтвердили, что направили иск к ООО «Фирма Баскаль». Отмена прав бизнесмена на участки с сетями поможет мэрии впоследствии готовить их к отопительному сезону.

Согласно открытым источникам, курганский застройщик закрыл свою фирму в 2015 году. Впоследствии мэрия Кургана спорила с компанией из-за долгов по аренде. Основателя компании судили по делу о сокрытии налогов, однако обвинение сняли из-за истечения сроков давности. Также Владимир Баскаль проходил основным свидетелем по делу о даче взятки экс-главе курганской налоговой Владимиру Рыжуку. На процессе он заявлял, что ему пришлось дать взятку налоговику из-за давления на его бизнес. Дозвониться до коммерсанта для получения комментария по иску о теплотрассе не получилось, редакция не располагает его номером телефона.