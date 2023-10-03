В Белом доме пообещали новую помощь Украине, несмотря на проблемы с финансированием

Белый дом: в ближайшее время США отправят новую помощь Киеву
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Джон Кирби отметил, что Белый дом в ближайшее время сообщит о новой поддержке Киева Фото:

США могут отправлять военную помощь Украине каждые две недели. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, в ближайшее время Штаты окажут новую поддержку Киеву, несмотря на нехватку денежных средств.

«Мы имеем возможность предоставлять помощь Украине каждые две недели, и думаю, что вы увидите продолжение этого в ближайшие недели», — заявил Кирби на онлайн-брифинге для журналистов. Трансляция его выступления идет на youtube-канале Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у США не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что американская администрация заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Киеву из-за отсутствия долгосрочного финансирования, передает телеканал 360.

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США могут отправлять военную помощь Украине каждые две недели. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, в ближайшее время Штаты окажут новую поддержку Киеву, несмотря на нехватку денежных средств. «Мы имеем возможность предоставлять помощь Украине каждые две недели, и думаю, что вы увидите продолжение этого в ближайшие недели», — заявил Кирби на онлайн-брифинге для журналистов. Трансляция его выступления идет на youtube-канале Белого дома. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у США не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что американская администрация заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Киеву из-за отсутствия долгосрочного финансирования, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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