В Белом доме пообещали новую помощь Украине, несмотря на проблемы с финансированием

США могут отправлять военную помощь Украине каждые две недели. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, в ближайшее время Штаты окажут новую поддержку Киеву, несмотря на нехватку денежных средств.
«Мы имеем возможность предоставлять помощь Украине каждые две недели, и думаю, что вы увидите продолжение этого в ближайшие недели», — заявил Кирби на онлайн-брифинге для журналистов. Трансляция его выступления идет на
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у США не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что американская администрация заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Киеву из-за отсутствия долгосрочного финансирования, передает телеканал 360.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.