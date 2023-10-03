В Белом доме пообещали новую помощь Украине, несмотря на проблемы с финансированием

Белый дом: в ближайшее время США отправят новую помощь Киеву

03 октября 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Джон Кирби отметил, что Белый дом в ближайшее время сообщит о новой поддержке Киева Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США могут отправлять военную помощь Украине каждые две недели. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, в ближайшее время Штаты окажут новую поддержку Киеву, несмотря на нехватку денежных средств. «Мы имеем возможность предоставлять помощь Украине каждые две недели, и думаю, что вы увидите продолжение этого в ближайшие недели», — заявил Кирби на онлайн-брифинге для журналистов. Трансляция его выступления идет на youtube-канале Белого дома. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у США не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что американская администрация заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Киеву из-за отсутствия долгосрочного финансирования, передает телеканал 360.

США могут отправлять военную помощь Украине каждые две недели. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, в ближайшее время Штаты окажут новую поддержку Киеву, несмотря на нехватку денежных средств. «Мы имеем возможность предоставлять помощь Украине каждые две недели, и думаю, что вы увидите продолжение этого в ближайшие недели», — заявил Кирби на онлайн-брифинге для журналистов. Трансляция его выступления идет на youtube-канале Белого дома. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у США не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что американская администрация заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Киеву из-за отсутствия долгосрочного финансирования, передает телеканал 360.