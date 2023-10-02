Вашингтон: у США нет денег на долгую поддержку Украины

02 октября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Карин Жан-Пьер сообщила, что США не может поддерживать Украину из-за нехватки денежных средств Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вашингтона не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», — сообщила Жан-Пьер. Трансляция ее выступления идет на youtube-канале Белого дома. Ранее временный бюджет США исключил отправку помощи Киеву на 45 дней. По мнению экспертов, приостановка помощи является признаком усталости от российско-украинского конфликта.

У Вашингтона не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», — сообщила Жан-Пьер. Трансляция ее выступления идет на youtube-канале Белого дома. Ранее временный бюджет США исключил отправку помощи Киеву на 45 дней. По мнению экспертов, приостановка помощи является признаком усталости от российско-украинского конфликта.