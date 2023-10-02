Вашингтон: у США нет денег на долгую поддержку Украины

Карин Жан-Пьер сообщила, что США не может поддерживать Украину из-за нехватки денежных средств
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У Вашингтона не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», — сообщила Жан-Пьер. Трансляция ее выступления идет на
Ранее временный бюджет США исключил отправку помощи Киеву на 45 дней. По мнению экспертов, приостановка помощи является признаком усталости от российско-украинского конфликта.
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