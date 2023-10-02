Вашингтон: у США нет денег на долгую поддержку Украины

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Карин Жан-Пьер сообщила, что США не может поддерживать Украину из-за нехватки денежных средств Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Вашингтона не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», — сообщила Жан-Пьер. Трансляция ее выступления идет на youtube-канале Белого дома.

Ранее временный бюджет США исключил отправку помощи Киеву на 45 дней. По мнению экспертов, приостановка помощи является признаком усталости от российско-украинского конфликта.

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У Вашингтона не хватает денежных средств на долгую помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», — сообщила Жан-Пьер. Трансляция ее выступления идет на youtube-канале Белого дома. Ранее временный бюджет США исключил отправку помощи Киеву на 45 дней. По мнению экспертов, приостановка помощи является признаком усталости от российско-украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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