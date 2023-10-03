В Челябинской области воют сирены

04 октября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Проверка сирен проходит по всему региону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области 4 октября в рамках учебной тревоги воют сирены. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона, проверка систем оповещения продлится до 14:00. «Проверка ТВ и радиосигналов началась в то же время, что и звуки сирены. По приемникам передают информационное сообщение, в 10:43 на экранах телевизоров появился текст», — заявили в министерстве. Домофоны компании «Интерсвязь» передали голосовое предупреждение. Жителей региона просят сохранять спокойствие. О проведении проверки сирен и систем передачи сигнала тревоги 2 октября предупредили в министерстве общественной безопасности региона.

В Челябинской области 4 октября в рамках учебной тревоги воют сирены. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона, проверка систем оповещения продлится до 14:00. «Проверка ТВ и радиосигналов началась в то же время, что и звуки сирены. По приемникам передают информационное сообщение, в 10:43 на экранах телевизоров появился текст», — заявили в министерстве. Домофоны компании «Интерсвязь» передали голосовое предупреждение. Жителей региона просят сохранять спокойствие. О проведении проверки сирен и систем передачи сигнала тревоги 2 октября предупредили в министерстве общественной безопасности региона.