03 октября 2023

В Челябинской области воют сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, громкоговоритель, матюгальник, го и чс
Проверка сирен проходит по всему региону Фото:

В Челябинской области 4 октября в рамках учебной тревоги воют сирены. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона, проверка систем оповещения продлится до 14:00.

«Проверка ТВ и радиосигналов началась в то же время, что и звуки сирены. По приемникам передают информационное сообщение, в 10:43 на экранах телевизоров появился текст», — заявили в министерстве.

Домофоны компании «Интерсвязь» передали голосовое предупреждение. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

О проведении проверки сирен и систем передачи сигнала тревоги 2 октября предупредили в министерстве общественной безопасности региона.

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В Челябинской области 4 октября в рамках учебной тревоги воют сирены. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона, проверка систем оповещения продлится до 14:00. «Проверка ТВ и радиосигналов началась в то же время, что и звуки сирены. По приемникам передают информационное сообщение, в 10:43 на экранах телевизоров появился текст», — заявили в министерстве. Домофоны компании «Интерсвязь» передали голосовое предупреждение. Жителей региона просят сохранять спокойствие. О проведении проверки сирен и систем передачи сигнала тревоги 2 октября предупредили в министерстве общественной безопасности региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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