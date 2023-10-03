03 октября 2023

В ХМАО на нефтяном месторождении прогремел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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При возгорании на Камынском месторождении пострадал человек Фото:

На Камынском нефтяном месторождении в Сургутском районе ХМАО произошел взрыв газа на внутрипромысловом трубопроводе. В МЧС ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что при возгорании один человек получил телесные повреждения.

«На Камынском месторождении было возгорание на внутрипромысловом трубопроводе. На место происшествия выезжали договорные подразделения МЧС, охлаждали место порыва трубопровода. Один человек пострадал, его на скорой помощи увезли в Сургут», — рассказали в МЧС.

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» подтвердили, что Камынское месторождение принадлежит предприятию, его обслуживает НГДУ «Нижнесортымскнефть». Давать комментарии о происшествии на предприятии отказались.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) на Талинском нефтяном месторождении прогремел взрыв. Пострадали шесть человек, один нефтяник скончался на месте.

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На Камынском нефтяном месторождении в Сургутском районе ХМАО произошел взрыв газа на внутрипромысловом трубопроводе. В МЧС ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что при возгорании один человек получил телесные повреждения. «На Камынском месторождении было возгорание на внутрипромысловом трубопроводе. На место происшествия выезжали договорные подразделения МЧС, охлаждали место порыва трубопровода. Один человек пострадал, его на скорой помощи увезли в Сургут», — рассказали в МЧС. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» подтвердили, что Камынское месторождение принадлежит предприятию, его обслуживает НГДУ «Нижнесортымскнефть». Давать комментарии о происшествии на предприятии отказались. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) на Талинском нефтяном месторождении прогремел взрыв. Пострадали шесть человек, один нефтяник скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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