В ХМАО на нефтяном месторождении произошел взрыв

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Вооруженные силы РФ. stock, поражение, взрыв, stock
На место ЧП следуют экстренные службы Фото:

В Нягани (ХМАО) на Талинском нефтяном месторождении прогремел взрыв. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО. Информации о пострадавших нет. На место следуют экстренные службы», — сообщает telegram-канал 112.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.

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В Нягани (ХМАО) на Талинском нефтяном месторождении прогремел взрыв. Об этом сообщили в социальных сетях. «Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО. Информации о пострадавших нет. На место следуют экстренные службы», — сообщает telegram-канал 112. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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