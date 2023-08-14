В ХМАО на нефтяном месторождении произошел взрыв

На место ЧП следуют экстренные службы
В Нягани (ХМАО) на Талинском нефтяном месторождении прогремел взрыв. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО. Информации о пострадавших нет. На место следуют экстренные службы», — сообщает telegram-канал 112.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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