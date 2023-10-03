03 октября 2023

Росприроднадзор пытается добиться от тюменских властей нового помещения

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, чиновники, совещание, обсуждение, переговоры, решение, лобби, назначение
Глава Северо-Уральского Росприроднадзора требует нового помещения от властей Фото:

Северо-Уральское управление Росприроднадзора пытается съехать из своего офиса, чтобы не соседствовать с фирмами, занимающимися мигрантами. На заседании комитета по экономической политики Тюменской облдумы руководитель ведомства Андрей Гуржеев попросил депутатов помочь в выделении нового помещения.

«Мы находимся в восьмиэтажном здании, у нас там два кабинета, совместно с коммерческими организациями, с центрами помощи мигрантам. Чтобы нам более эффективно осуществлять работу, мы нуждаемся в новом помещении», — заявил Гуржеев.

Председатель комитета Виктор Рейн ответил на просьбу Гуржеева. «Все, что касается нового помещения, то эта проблема донесена и до руководства ЯНАО и ХМАО. Просьбы услышали», — сообщил Рейн.

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Северо-Уральское управление Росприроднадзора пытается съехать из своего офиса, чтобы не соседствовать с фирмами, занимающимися мигрантами. На заседании комитета по экономической политики Тюменской облдумы руководитель ведомства Андрей Гуржеев попросил депутатов помочь в выделении нового помещения. «Мы находимся в восьмиэтажном здании, у нас там два кабинета, совместно с коммерческими организациями, с центрами помощи мигрантам. Чтобы нам более эффективно осуществлять работу, мы нуждаемся в новом помещении», — заявил Гуржеев. Председатель комитета Виктор Рейн ответил на просьбу Гуржеева. «Все, что касается нового помещения, то эта проблема донесена и до руководства ЯНАО и ХМАО. Просьбы услышали», — сообщил Рейн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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