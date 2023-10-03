Росприроднадзор пытается добиться от тюменских властей нового помещения

Глава Северо-Уральского Росприроднадзора требует нового помещения от властей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Северо-Уральское управление Росприроднадзора пытается съехать из своего офиса, чтобы не соседствовать с фирмами, занимающимися мигрантами. На заседании комитета по экономической политики Тюменской облдумы руководитель ведомства Андрей Гуржеев попросил депутатов помочь в выделении нового помещения.

«Мы находимся в восьмиэтажном здании, у нас там два кабинета, совместно с коммерческими организациями, с центрами помощи мигрантам. Чтобы нам более эффективно осуществлять работу, мы нуждаемся в новом помещении», — заявил Гуржеев.

Председатель комитета Виктор Рейн ответил на просьбу Гуржеева. «Все, что касается нового помещения, то эта проблема донесена и до руководства ЯНАО и ХМАО. Просьбы услышали», — сообщил Рейн.