ТАСС: президент Карабаха Шахраманян находится в Армении

Ранее были задержаны бывшие главы Нагорного Карабаха
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян находится в Армении, политик не был задержан азербайджанскими силовиками. Об этом сообщили ТАСС источники в окружении Шахраманяна.
«Самвел Шахраманян уже в Армении, он не задержан», — отметил собеседник агентства. Официальных заявлений от представителей Баку и Еревана пока не было.
Ранее сообщалось, что служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. В тот же день спустя час был арестован Араик Арутюнян, также занимавший должность главы непризнанной республики.
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