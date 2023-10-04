ТАСС: президент Карабаха Шахраманян находится в Армении

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Ранее были задержаны бывшие главы Нагорного Карабаха Фото:

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян находится в Армении, политик не был задержан азербайджанскими силовиками. Об этом сообщили ТАСС источники в окружении Шахраманяна.

«Самвел Шахраманян уже в Армении, он не задержан», — отметил собеседник агентства. Официальных заявлений от представителей Баку и Еревана пока не было.

Ранее сообщалось, что служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. В тот же день спустя час был арестован Араик Арутюнян, также занимавший должность главы непризнанной республики.

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян находится в Армении, политик не был задержан азербайджанскими силовиками. Об этом сообщили ТАСС источники в окружении Шахраманяна. «Самвел Шахраманян уже в Армении, он не задержан», — отметил собеседник агентства. Официальных заявлений от представителей Баку и Еревана пока не было. Ранее сообщалось, что служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. В тот же день спустя час был арестован Араик Арутюнян, также занимавший должность главы непризнанной республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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