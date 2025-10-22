Путин охладил пыл генералов НАТО

Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством президента Владимира Путина Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин ответил блоку НАТО, решившему угрожать России. Верховный Главнокомандующий 22 октября провел тренировку стратегических ядерных сил. Как объяснили эксперты URA.RU, Москва напомнила, что обладает самым мощным и современным оружием — оружием «Судного дня». Запад должен понять, что с Россией лучшей не шутить и не устраивать провокации.

Путин вышел на связь с военными из ситуационного центра в Кремле. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил президенту, что о замысле тренировки стратегических ядерных сил доложит начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Перед этим Верховный Главнокомандующий обратился к подчиненным.

Ракеты «Ярс» способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

«Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами. <...> Давайте начнем работать», — сказал Путин. Далее мероприятие проходило в закрытом режиме.

Позднее в Кремле сообщили, что тренировка стратегических ядерных сил проходила с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Из акватории Баренцева моря с подлодки «Брянск» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева». Также привлекались стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Пусками руководили из Национального центра управления обороной. «Все задачи тренировки выполнены», — отметили в Кремле.

Россия ответила на военные учения НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании

Тренировка стала ответом на учения НАТО «Стойкий полдень», которые проводятся 13-24 октября, уверены собеседники URA.RU. Официальная цель маневров альянса — проверка ядерных сил. Еще одну цель — послать «четкий сигнал» потенциальному противнику — обозначил генсек блока Марк Рютте. Накануне, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва внимательно следит за подобными учениями и принимает «соответствующие меры для укрепления своего оборонительного потенциала».

Россия показала, что ей есть чем ответить НАТО в случае угрозы, считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. По его словам, Москва намерена сохранить паритет и «охладить пыл» генералов альянса, затеявших в самое неподходящее время в Северном море учения, затрагивающие интересы России.

“Учения НАТО проверочные и ежегодные только на бумаге. На самом деле они отрабатывают перекрытие датских проливов Каттегат, Эресунн, Большой и Малый Бельт, через которые Россия выходит из Балтийского моря в Мировой океан. Путин дает понять, что подобные шутки с Россией плохи”, — заявил Иванников.

Теперь уже Западу стоит внимательнее следить за российскими маневрами, добавил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В разгар напряженной геополитической обстановки Россия напомнила, что обладает самыми мощными и современными ядерными силами.

Западу напомнили об оружии «Судного дня» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

«Важно отметить, что Россия отработала сценарии применения компонентов всей нашей ядерной триады. Например, модернизированная ракета „Синева“, которую ставят на подлодки класса „Дельфин“, — мощное оружие, способное поражать цели на расстоянии более 11,5 тысячи километров. На учениях НАТО работали с тактическими ядерными боеприпасами для истребителей четвертого и пятого поколений. На тренировке России — стратегические боеприпасы. Это оружие „Судного дня“», — пояснил военный эксперт.

У любых плановых учений всегда есть политический подтекст, поделился мнением заведующий Сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Европа в последние годы превратилась из партнера России в главного геополитического противника, поэтому Москва не могла не ответить «европейскому НАТО», продолжил он.