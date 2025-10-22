«Деликатное напоминание Западу»: как отреагировали на ядерные учения России

В рамках стратегических учений было отработано использование разных типов ядерного вооружения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России прошли ядерные учения под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, в которых были задействованы сухопутные, морские и авиационные подразделения. В ходе учений расчет подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» выполнил запуск межконтинентальной баллистической ракеты по цели на полигоне «Кура», расположенном на Камчатке. Стратегический подводный ракетоносец «Брянск» осуществил пуск ракеты «Синева». Кроме того, самолеты дальней авиации Ту-95МС произвели запуск крылатых ракет с воздуха.

Как сообщили в Кремле, учения были направлены на проверку подготовки органов военного управления, а также отработку практических навыков оперативного состава в вопросах управления подчиненными войсками. Однако некоторые на эти учения отреагировали иначе, посчитав, что у них была другая цель. Как отреагировали на стратегические учения иностранные СМИ и российские журналисты — в материале URA.RU.

Реакция российских военкоров и журналистов

Военный корреспондент Евгений Поддубный подмечает, что на тренировке была проверена работоспособность «ядерной триады» — стратегического вооружения наземного, морского и авиационного типа. По его мнению, ядерное вооружение способно гарантировать безопасность и суверенитет России. Он также уточнил, что стратегическая тренировка была плановой.

Другой военный корреспондент, Александр Коц, назвал учения «деликатной демонстрацией ядерной мощи Западу». Военкгор выразил надежду на будущее проведение подобных испытаний, но уже с ядерными зарядами.

«Конечно, эти учения вряд ли остудят горячие головы в Европе, планирующие очередной „дранг нах остен“, но вода камень точит. Рано или поздно дойдет и до демонстративного подрыва ядерного заряда где-нибудь на Новой Земле», — пишет Коц в своем telegram-канале.

Журналист президентского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале также считает плановые учения демонстрацией Киеву ядерной силы России. «Как изящно Москва напомнила про ядерную триаду, как раз кстати к заявлению Зеленского, что принудить к миру Россию можно только „Томагавками“» — пишет журналист.

Что сказали на Западе

Агентство Reuters связывает учения со сложностями при подготовке саммита Путина и президента США Дональда Трампа, однако такие учения проводятся регулярно. Ранее

Путин и Трамп договорились о проведении саммита в Венгрии, однако впоследствии в Белом доме заявили, что Трамп отказался от встречи. Зарубежное издание считает, что с помощью своих стратегических учений Россия ответила на такое решение Трампа. Тем не менее официальные лица России заявляют, что подготовка к саммиту продолжается.

Также агентство полагает, что таким образом Путин якобы демонстрирует Западу и Киеву военную мощь. В статье приводится связь между ключевыми моментами спецоперации и ядерными учениями России. «В ключевые моменты [конфликта] на Украине Путин часто напоминал о ядерной мощи России, подавая Киеву и его союзникам на Западе предупредительный сигнал», — пишет Reuters .