ВМС Британии устроили слежку за российским противолодочным кораблем
ВМС Британии следили за российским кораблем «Вице-адмирал Кулаков»
Фото: Министерство обороны Великобритании
Британский эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat сопровождали проход российского противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» через пролив Ла-Манш в рамках операции НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Великобритании.
«Эсминец HMS Duncan был задействован объединенным морским командованием НАТО со штаб-квартирой в районе Нортвуд в Лондоне для сопровождения российского корабля „Вице-адмирал Кулаков“ через Ла-Манш», — приводят слова британского ведомства РИА Новости. В операции также участвовал вертолет Wildcat, а со стороны Нидерландов в зону прохода был направлен многоцелевой вертолет NH90.
По информации британской стороны, HMS Duncan следовал за российским кораблем от Северного моря через Ла-Манш до района острова Ушант, который находится в юго-западной части пролива. Отмечается, что это первый случай, когда британский боевой корабль действует под прямым командованием НАТО при сопровождении российских военных судов в данном районе. Британский эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Somerset входят в постоянное соединение НАТО, отвечающее за патрулирование североевропейских морей.
Ранее страны НАТО уже усиливали меры наблюдения за российской военной активностью: в октябре 2025 года самолеты Великобритании, США и других государств альянса провели совместный 12-часовой патруль у российских границ после сообщений о нарушении воздушного пространства странами-союзниками российскими беспилотниками. В альянсе отмечали, что подобные операции направлены на повышение готовности и информированности союзников на фоне роста напряженности в регионе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.