ВМС Британии устроили слежку за российским противолодочным кораблем

ВМС Британии следили за российским кораблем «Вице-адмирал Кулаков» Фото: Министерство обороны Великобритании

Британский эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat сопровождали проход российского противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» через пролив Ла-Манш в рамках операции НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Великобритании.

«Эсминец HMS Duncan был задействован объединенным морским командованием НАТО со штаб-квартирой в районе Нортвуд в Лондоне для сопровождения российского корабля „Вице-адмирал Кулаков“ через Ла-Манш», — приводят слова британского ведомства РИА Новости. В операции также участвовал вертолет Wildcat, а со стороны Нидерландов в зону прохода был направлен многоцелевой вертолет NH90.

По информации британской стороны, HMS Duncan следовал за российским кораблем от Северного моря через Ла-Манш до района острова Ушант, который находится в юго-западной части пролива. Отмечается, что это первый случай, когда британский боевой корабль действует под прямым командованием НАТО при сопровождении российских военных судов в данном районе. Британский эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Somerset входят в постоянное соединение НАТО, отвечающее за патрулирование североевропейских морей.

