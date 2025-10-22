Рябков: Россия справится с нарастающей ядерной опасностью

По словам Рябкова, безопасность России будет гарантирована даже в случае усиления угрозы ядерной опасности Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия готова противостоять усилению ядерной угрозы в случае срыва договоренностей по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована», — заявил Рябков на вебинаре «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере». Его слова приводит ТАСС.