Рябков: Россия справится с нарастающей ядерной опасностью
По словам Рябкова, безопасность России будет гарантирована даже в случае усиления угрозы ядерной опасности
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия готова противостоять усилению ядерной угрозы в случае срыва договоренностей по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована», — заявил Рябков на вебинаре «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере». Его слова приводит ТАСС.
Ранее Рябков отмечал, что ускорение ядерного разоружения невозможно без учета текущей военно-политической обстановки и национальных интересов стран, обладающих ядерным оружием. Он подчеркивал, что любые решения в этой сфере должны приниматься с учетом стратегического контекста, чтобы не допустить роста глобальной нестабильности.
