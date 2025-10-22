Логотип РИА URA.RU
Путин может посетить Иран в 2026 году

22 октября 2025 в 20:03
Посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали сообщил, что на данный момент визит президента России Владимира Путина в Тегеран не запланирован в рамках существующего рабочего графика. По словам дипломата, возможность организации подобной поездки рассматривается на лето 2026 года и будет зависеть от решения о проведении в Иране Каспийского саммита.

