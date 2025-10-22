Стало известно, когда Путин посетит Иран

Визит Путина в Иран может состояться в рамках Каспийского саммита летом 2026 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин не планирует визит в Иран в ближайшие месяцы. Возможная поездка может быть приурочена к седьмому Каспийскому саммиту летом 2026 года. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

«Было предложение провести Каспийский саммит 2026 года в Иране... Если проведение этого саммита будет одобрено, поездка господина Путина состоится в месяце мордад следующего года», — приводит слова Джалали SNN. Отмечается, что сейчас визит президента России в Иран не запланирован.

Ранее Иранская сторона уже выражала ждут с официальным визитом президента России Владимира Путина. По его словам, официальный Тегеран ждет главу России уже в нынешнем году. сказал Арагчи на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Трансляция доступна на сайте МИД РФ.

