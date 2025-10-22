Стало известно, когда Путин посетит Иран
Визит Путина в Иран может состояться в рамках Каспийского саммита летом 2026 года
Президент России Владимир Путин не планирует визит в Иран в ближайшие месяцы. Возможная поездка может быть приурочена к седьмому Каспийскому саммиту летом 2026 года. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.
«Было предложение провести Каспийский саммит 2026 года в Иране... Если проведение этого саммита будет одобрено, поездка господина Путина состоится в месяце мордад следующего года», — приводит слова Джалали SNN. Отмечается, что сейчас визит президента России в Иран не запланирован.
Ранее иранская сторона уже заявляла о намерении пригласить Владимира Путина с официальным визитом. Как отметил Арагчи на пресс-конференции по итогам переговоров с МИД России Сергеем Лавровым в Москве, официальный Тегеран ожидает визит российского лидера в текущем году.
