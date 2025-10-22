Логотип РИА URA.RU
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ до 27 тысяч рублей

22 октября 2025 в 19:33
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 27 093 рублей с 1 января 2026 года. В настоящее время месячный МРОТ составляет 22 440 рублей. Документ предусматривает повышение этой суммы на 20,7 процента. Согласно пояснительным материалам к законопроекту, реализация инициативы положительно отразится на доходах порядка 4,6 миллиона работников.

