Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ до 27 тысяч рублей
22 октября 2025 в 19:33
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 27 093 рублей с 1 января 2026 года. В настоящее время месячный МРОТ составляет 22 440 рублей. Документ предусматривает повышение этой суммы на 20,7 процента. Согласно пояснительным материалам к законопроекту, реализация инициативы положительно отразится на доходах порядка 4,6 миллиона работников.
