Фиктивный брак и миллионные заработки: как живет историк моды Александр Васильев

Александр Васильев продолжает зарабатывать на лекциях по всему миру Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Александр Васильев — историк моды, театральный художник и искусствовед, чье имя стало синонимом вкуса и стиля. Миллионы россиян знают его по роли ведущего шоу «Модный приговор», но творчество Васильева намного шире: от театра до написания книг. URA.RU впоминает, как Александр Васильев начал свой путь и где он оказался в итоге.

Детство и юность Александра Васильева

Александр Александрович Васильев родился 8 декабря 1958 года в Москве. В семье будущей звезды моды искусство всегда было неотъемлемой частью повседневной жизни: его отец, Александр Павлович Васильев, работал театральным художником и стал народным художником РСФСР и лауреатом Гран-при Всемирной выставки в Брюсселе 1959 года. Мать, Татьяна Ильинична Гуревич, работала актрисой, преподавала сценическую речь и актерское мастерство во МХАТе и хореографическом училище Большого театра.

С раннего детства Александр рос в окружении костюмов и театральных репетиций. В 12 лет он помогал отцу готовить декорации к спектаклям, а затем мальчику доверили стать художником постановки «Волшебник Изумрудного города».

Александр Васильев увлекся искусством еще в детстве Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Если в искусстве и творчестве Александр показывал успехи еще в школе, то вот с точными науками у будущей звезды были настоящие проблемы. Родители даже отправили мальчика в вечернюю школу, чтобы он подтянул математику и перестал приносить домой бесчисленные двойки.

После школы Васильев без особых проблем поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Уже во время обучения он оформлял студенческие спектакли — уже тогда педагоги отмечали талант юноши.

После окончания вуза в 1981 году Александр Васильев начал работать в Театре на Малой Бронной художником по костюмам. Молодой специалист быстро завоевал репутацию профессионала, однако в начале 1980-х его жизнь круто изменилась.

Александр Васильев во Франции

В начале 80-х любимая девушка Александра собиралась поехать во Францию, и юноша, не долго думая, решил отправиться за ней. Чтобы получить вид на жительство, он вступил в фиктивный брак с француженкой Анной Бодимон. Эмиграция открыла перед ним новые возможности: Васильев продолжил карьеру художника-декоратора и параллельно изучал историю искусств и дизайн интерьеров в Школе Лувра.

Ради любимой девушки Александр Васильев отправился во Францию Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Во Франции Александра Васильева быстро заметили театральные режиссеры и организаторы фестивалей. Он работал для Королевской оперы Версаля, Оперного театра Бастилии, Театра дю Рон-Пуэн и на Авиньонском фестивале. Со временем он начал создавать проекты для Великобритании, Исландии и Японии.

Параллельно с театральной деятельностью Васильев начал преподавать историю костюма и сценографии в парижской школе моды Esmod — первом в мире учебном заведении, специализирующемся на моде. В 1994 году он получил французское гражданство и стал активно путешествовать с лекциями о моде и культуре, выступая на нескольких языках: русском, французском, английском и испанском.

Возвращение Александра Васильева в Россию

После распада СССР Александр Васильев стал все чаще приезжать в Россию, увидев в родной стране новые возможности: он организовал первый в Самаре фестиваль моды, основал музей истории моды XX века и открыл собственную дизайн-студию. В дальнейшем Васильев начал вести авторские передачи на телеканале «Культура», радио «Маяк» и создал выездную школу моды, где сочетал теоретические лекции с практическими занятиями. Он преподавал в Московском государственном университете и Институте телевидения и радиовещания «Останкино», а также руководил программой «Теория и индустрия моды».

Модная коллекция Александра Васильева

Одним из самых значимых дел жизни Александра Васильева стала его частная коллекция исторического костюма. Первое платье он приобрел еще в 1974 году — сиреневое, датированное 1886 годом. Со временем количество экспонатов возросло до сотен тысяч предметов одежды, аксессуаров и украшений. В коллекции есть уникальные наряды, принадлежавшие княжне Марии Щербатовой, балерине Майе Плисецкой, графиням Жаклин де Богурдон и Ольге фон Крейц.

Александр Васильев собрал огромную коллекцию исторических костюмов и драгоценностей Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Коллекция регулярно появляется на выставках в России и за рубежом. Васильев курировал открытие музея курортной моды в Зеленоградске и других культурных центров, связанных с историей костюма. На основе своего собрания он издал десятки иллюстрированных каталогов и монографий, среди которых: книги «Красота в изгнании», «Русская мода. 150 лет в фотографиях», «Европейская мода. Три века» и «Фамильные ценности».

Телевидение и общественное признание

Широкая публика узнала Васильева благодаря его появлению на телевидении. В начале 2000-х он стал ведущим программы «Дуновение века» на телеканале «Культура». Однако наибольшую популярность принесла работа в проекте Первого канала «Модный приговор», где он в 2009 году сменил Вячеслава Зайцева. На протяжении более десяти лет Васильев выступал в роли эксперта и судьи, комментируя образы участников и объясняя зрителям законы стиля.

В 2022 году производство шоу временно приостановилось, а вскоре стало известно, что Васильев покинул проект. По его словам, решение было принято по взаимному согласию с телеканалом.

Личная жизнь Александра Васильева

Александр Васильев не скрывает, что его личная жизнь сложилась необычно. Его фиктивный брак с француженкой Анной Бодимон помог ему выехать за границу: с дочерью обеспеченного судьи Васильев познакомился в Москве, где Анна учила русский язык. Девушка без проблем согласилась помочь другу с получением визы.

Но главной любовью Александра Васильева тех лет была Мария Лаврова, ради которой он и уехал во Францию. Однако отношения не сложились: едва оказавшись в Европе, возлюбленная Александра ушла от него к местному журналисту.

После травмирующего опыта в юности Александр Васильев так и не наладил личную жизнь Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Прилетев, я первым делом пошел искать по карте адрес, в котором жила Маша. Дома ее не было», — вспоминал Васильев в интервью «7Дней». «Увидев Машу, понял, что у нее радости от нашей встречи нет. Когда сел за столик, она сказала: „Извини, но между нами все закончено“».

Последний раз попытаться наладить личную жизнь Александр Васильев решил спустя пять лет, встретив ассистентку Стефанию. Между ними пробежала искра, но девушка отказалась переезжать во Францию из Исландии ради Васильева. С тех пор знаток моды полностью посвятил себя работе — и до сих пор остается один.

Жизнь Александра Васильева после начала СВО

После начала СВО в 2022 году Васильев уехал во Францию. Впоследствии он проводил лекции и выставки в Египте, Турции, Франции, Грузии и Алжире. В 2024 году в Стокгольме прошел его моноспектакль «Тайны модных домов».

Александр Васильев продолжает зарабатывать на лекциях по всему миру Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У Васильева несколько домов в разных странах — во Франции, Литве, Турции, Калининграде и Москве. Интерьеры оформлены в духе эклектичного антиквариата: сочетание старинной мебели, картин, тканей и редких предметов искусства отражает его отношение к красоте и времени.

Васильев до сих пор продолжает давать лекции: по подсчетам журналистов, за одно выступление мэтр получает примерно полтора миллиона рублей. В ближайшее время Александр Васильев планирует провести примерно десять лекций.

«Я сделал в жизни абсолютно все, о чем мечтал в детстве. Я как был востребован на 100%, так я и востребован на 100%. Как я был популярен, так я и популярен», — заявил Васильев в интервью «МК». «Сейчас у меня график сверстан до 2027 года».

Во время поездки в США 22 октября, где должна пройти очередная лекция историка моды, Васильева задержали. Однако, как сообщил Александр после долгих проверок, связанных с новым миграционным законом Дональда Трампа, а также поисками украденных украшений из Лувра, экс-ведущего передачи «Модный приговор» отпустили.

Также историк моды активно развивает проект «Преображение» — онлайн-клуб, где участницы получают советы по стилю, культуре поведения и речевому этикету. Кроме того, Васильев учредил дизайнерскую награду «Лилия Александра Васильева», которая присуждается за выдающиеся достижения в оформлении общественных интерьеров.