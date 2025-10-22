Захарова расскажет всю правду на форуме о фейках

Захарова выступит на международном форуме «Диалог о фейках 3.0» в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет открытую дискуссию на международном форуме «Диалог о фейках 3.0» в Москве. Об этом сообщается в анонсе-участии, опубликованном пресс-службой форума.

«Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет открытую дискуссию „Антифейк: правда всегда побеждает“ на форуме „Диалог о фейках 3.0“, который состоится 29 октября в Москве», — сказано в сообщении. Отмечается, что мероприятие пройдет на трех языках — русском, французском и английском.

В сообщении отмечается, что МИД России на протяжении длительного времени ведет последовательную работу по противодействию распространению дезинформации в мировом информационном пространстве. На официальном сайте МИД, а также в его аккаунтах в социальных сетях созданы специальные разделы и рубрики, посвященные этой тематике. Официальные опровержения ложных публикаций, размещаемые ведомством, регулярно получают широкий общественный отклик.

На форуме также выступят международные эксперты, представители федеральных органов власти, СМИ и бизнес-сообщества. Как пояснили в оргкомитете, ключевой темой дискуссий станут современные методы проверки фактов и способы противодействия информационным вбросам.