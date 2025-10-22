Россия готовит ограничения для норвежских рыболовов

Норвегия запретила российским компания ловить рыбу в своей зоне Фото: Илья Московец © URA.RU

Ограничения против рыболовецких судов из Норвегии могут быть введены Россией уже в этом году. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это станет ответной мерой на запрет рыболовства в экономической зоне Норвегии для двух компаний из РФ.

«Мы готовим ответные меры, которые объявим норвежской стороне... Пока не определены сроки проведения смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которая необходима, чтобы распределить объем [добычи рыбы] на следующий год», — сказал Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Его слова приводит ТАСС,