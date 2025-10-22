В 2026 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 31,2 процента

В России МРОТ будет эквивалентен 48 процентам медианной зарплаты за 2025 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2 процента. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрий Платыгин на пленарном заседании Госдумы.

«МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента», — приводят слова Платыгина РИА Новости. Чиновник уточнил, что новый уровень минимальной оплаты труда будет эквивалентен 48 процентам медианной заработной платы россиян за 2025 год.

Отмечается, что инициатива направлена на укрепление социальной защиты населения и поощрение увеличения официальных доходов граждан. Соответствующий документ был представлен правительством России в составе бюджетного пакета. Ожидается, что принятие его положений позволит повысить заработную плату примерно 4,6 миллионам работников.

