В ГД предложили выдавать семейную ипотеку бездетным парам при одном условии

22 октября 2025 в 20:00
Фото: © URA.RU

Депутаты фракции «Новые люди» выступили с инициативой разрешить оформление семейной ипотеки супругам, не имеющим детей, при условии, что в течение трех лет с момента получения кредита в семье появится ребенок. Соответствующий проект документа находится в распоряжении ТАСС. В случае невыполнения данного условия предлагается увеличить процентную ставку по ипотеке до рыночной, а кредитной организации предоставить возможность требовать возврата предоставленной субсидии.

