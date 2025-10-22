В ГД предложили выдавать семейную ипотеку бездетным парам при одном условии
22 октября 2025 в 20:00
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Депутаты фракции «Новые люди» выступили с инициативой разрешить оформление семейной ипотеки супругам, не имеющим детей, при условии, что в течение трех лет с момента получения кредита в семье появится ребенок. Соответствующий проект документа находится в распоряжении ТАСС. В случае невыполнения данного условия предлагается увеличить процентную ставку по ипотеке до рыночной, а кредитной организации предоставить возможность требовать возврата предоставленной субсидии.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал