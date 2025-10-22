Логотип РИА URA.RU
Захарова придумала прозвище главе МИД Польши

22 октября 2025 в 19:39
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о желательности вывода из строя нефтепровода «Дружба», назвав его «Усамой бен Сикорским». Об этом пишет агентство ТАСС.

«Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?» — приводит слова Захаровой ТАСС. По ее словам, подобные слова не только опасны, но и нарушают международные нормы.

Ранее Сикорский выступил с угрозой в адрес Петера Сийярто, заявив о возможности взрыва нефтепровода «Дружба». Он выразил надежду на то, что украинским военным удастся остановить функционирование данного нефтепровода. Кроме того, Сикорский положительно оценил решение суда, освободившего гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Глава МИД Польши уже делал резкие заявления в адрес России, в частности, призывал страны НАТО быть осторожными при использовании военных самолетов и кораблей у российских границ из-за риска эскалации. Он также заявлял о готовности альянса сбивать российские самолеты и ракеты при нарушении воздушного пространства НАТО, что подчеркивало напряженность в отношениях между странами.

