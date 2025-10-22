Рябков: Договор о запрете ядерных испытаний не вступил в силу из-за США

Рябков заявил, что США за 30 лет так и не ратифицировали ДВЗЯИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ответственность за отсутствие прогресса по вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) лежит на США. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Безусловно, первопричиной такого плачевного положения дел остается позиция США, которые за без малого 30 лет так и не удосужились ратифицировать этот договор», — заявил Рябков на вебинаре «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере». Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году, однако из-за отсутствия прогресса со стороны США в 2023 году отозвала свою ратификацию. При этом Москва продолжает участвовать в деятельности организации по ДВЗЯИ и уже завершила строительство российского сегмента международной системы мониторинга, который стал вторым по величине в мире.

