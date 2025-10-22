Бездетным парам предложили выдавать семейную ипотеку с условием
Бездетным парам предложили выдавать ипотеку с условием, что в течение трех лет они родят
Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов предложили разрешить бездетным супругам получать семейную ипотеку по льготной ставке с условием, что в течение трех лет они родят или усыновят ребенка. Парламентарии обратились с официальным запросом к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
«Необходимо расширить программу семейной ипотеки, разрешив бездетным супругам оформлять льготный ипотечный кредит при условии, что они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора», — приводит текст документа ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства
Подчеркивается, что мера поможет молодым семьям приобретать жилье до появления детей и повысит их уверенность в будущем. В случае, если супруги не выполнят обязательство, ставка по кредиту вырастет до рыночного уровня, а банк сможет потребовать возврата государственной субсидии. Депутаты просят Голикову оценить возможность реализации инициативы и поручить профильным ведомствам рассмотреть внесение необходимых изменений в законодательство.
Ранее идею расширения программы льготной ипотеки для семей без детей при условии обязательства завести ребенка поддержало Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Президент НОСТРОЙ Антон Глушков отмечал, что такой механизм может стимулировать молодых супругов быстрее принимать решение о рождении детей, а ранее уже обсуждались меры по снижению ставок и поддержке семей с детьми, включая частичное погашение кредита при рождении ребенка.
