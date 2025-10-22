Бездетным парам предложили выдавать семейную ипотеку с условием

Бездетным парам предложили выдавать ипотеку с условием, что в течение трех лет они родят Фото: Роман Наумов © URA.RU

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов предложили разрешить бездетным супругам получать семейную ипотеку по льготной ставке с условием, что в течение трех лет они родят или усыновят ребенка. Парламентарии обратились с официальным запросом к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Необходимо расширить программу семейной ипотеки, разрешив бездетным супругам оформлять льготный ипотечный кредит при условии, что они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора», — приводит текст документа ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства

Подчеркивается, что мера поможет молодым семьям приобретать жилье до появления детей и повысит их уверенность в будущем. В случае, если супруги не выполнят обязательство, ставка по кредиту вырастет до рыночного уровня, а банк сможет потребовать возврата государственной субсидии. Депутаты просят Голикову оценить возможность реализации инициативы и поручить профильным ведомствам рассмотреть внесение необходимых изменений в законодательство.

