03 октября 2023

Режиссер Кустурица приедет в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Эмир Кустурица. Екатеринбург, кустурица эмир
Эмир Кустурица пообещал приехать в Ханты-Мансийск в 2024 году Фото:

Сербский режиссер и президент ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица пообещал приехать в Ханты-Мансийск в 2024 году. Об этом сообщил окружной департамент культуры в своем telegram-канале.

«Президент фестиваля Эмир Кустурица подтвердил свое намерение посетить Ханты-Мансийск и принять участие в фестивале», — говорится в сообщении. Режиссер также проведет круглый стол на тему «Особый язык национальной кинематографии», которая станет ключевой для 22-го по счету фестиваля.

На предыдущий фестиваль Эмир Кустурица не смог приехать из-за травмы ноги. В связи с этим в Ханты-Мансийске также пришлось отменить его концерт, который должен был состояться весной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске стартовал 21-й международный кинофестиваль «Дух огня», посвященный коренным народам мира. Президентом кинофестиваля с 2023 года стал сербский режиссер Эмир Кустурица.

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Сербский режиссер и президент ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица пообещал приехать в Ханты-Мансийск в 2024 году. Об этом сообщил окружной департамент культуры в своем telegram-канале. «Президент фестиваля Эмир Кустурица подтвердил свое намерение посетить Ханты-Мансийск и принять участие в фестивале», — говорится в сообщении. Режиссер также проведет круглый стол на тему «Особый язык национальной кинематографии», которая станет ключевой для 22-го по счету фестиваля. На предыдущий фестиваль Эмир Кустурица не смог приехать из-за травмы ноги. В связи с этим в Ханты-Мансийске также пришлось отменить его концерт, который должен был состояться весной. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске стартовал 21-й международный кинофестиваль «Дух огня», посвященный коренным народам мира. Президентом кинофестиваля с 2023 года стал сербский режиссер Эмир Кустурица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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