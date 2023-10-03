Режиссер Кустурица приедет в ХМАО

Сербский режиссер и президент ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица пообещал приехать в Ханты-Мансийск в 2024 году. Об этом сообщил окружной департамент культуры в своем telegram-канале.
«Президент фестиваля Эмир Кустурица подтвердил свое намерение посетить Ханты-Мансийск и принять участие в фестивале», — говорится в сообщении. Режиссер также проведет круглый стол на тему «Особый язык национальной кинематографии», которая станет ключевой для 22-го по счету фестиваля.
На предыдущий фестиваль Эмир Кустурица не смог приехать из-за травмы ноги. В связи с этим в Ханты-Мансийске также пришлось отменить его концерт, который должен был состояться весной.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске стартовал 21-й международный кинофестиваль «Дух огня», посвященный коренным народам мира. Президентом кинофестиваля с 2023 года стал сербский режиссер Эмир Кустурица.
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