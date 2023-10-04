США не пустили Россию на переговоры ядерной пятерки

США не дали российским дипломатам американские визы, заявил Сергей Рябков
США отказали российским дипломатам в выдаче виз для предстоящих переговоров ядерной пятерки в Нью-Йорке. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«По состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — сообщил Сергей Рябков, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что визы нужны были для переговоров ядерной пятерки на полях проходящей на данный момент в Нью-Йорке первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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