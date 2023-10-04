США не пустили Россию на переговоры ядерной пятерки 04 октября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 + США не дали российским дипломатам американские визы, заявил Сергей Рябков Фото: Александр Мамаев © URA.RU США отказали российским дипломатам в выдаче виз для предстоящих переговоров ядерной пятерки в Нью-Йорке. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. «По состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — сообщил Сергей Рябков, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что визы нужны были для переговоров ядерной пятерки на полях проходящей на данный момент в Нью-Йорке первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. США отказали российским дипломатам в выдаче виз для предстоящих переговоров ядерной пятерки в Нью-Йорке. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. «По состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — сообщил Сергей Рябков, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что визы нужны были для переговоров ядерной пятерки на полях проходящей на данный момент в Нью-Йорке первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям