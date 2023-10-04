США не пустили Россию на переговоры ядерной пятерки

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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, американский флаг, сша
США не дали российским дипломатам американские визы, заявил Сергей Рябков Фото:

США отказали российским дипломатам в выдаче виз для предстоящих переговоров ядерной пятерки в Нью-Йорке. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«По состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — сообщил Сергей Рябков, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что визы нужны были для переговоров ядерной пятерки на полях проходящей на данный момент в Нью-Йорке первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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США отказали российским дипломатам в выдаче виз для предстоящих переговоров ядерной пятерки в Нью-Йорке. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. «По состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — сообщил Сергей Рябков, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что визы нужны были для переговоров ядерной пятерки на полях проходящей на данный момент в Нью-Йорке первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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