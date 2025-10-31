Скандальные романы и обвинения в убийстве: что случилось с актерами из сериала «Папины дочки»

Некоторые «Папины дочки» уже сами обзавелись детьми Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

Во вселенной «Папиных дочек» наступил новый этап: на экраны вышел новый полнометражный фильм, в котором фанаты наконец-то увидели возвращение Даши Васнецовой. Но за столько лет изменились не только герои, но и их актеры. О том, что случилось с артистами «Папиных дочек» за эти годы — в материале URA.RU.

Где сейчас Мирослава Карпович

Маша была не только самой старшей, но также и самой модной дочкой Васнецова Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

В 2007-м, когда стартовали «Папины дочки», Мирославе было 21 год. Ее героиня, гламурная старшая сестра Маша, стала главной модницей сериала. До «Папиных дочек» девушка снялась лишь в одной комедии и только начинала играть в театре, но шоу на СТС сделало Мирославу настоящей звездой.

Одновременно с «Папиными дочками» девушка снималась в самых разных фильмах. Среди ее работ есть как мелодрама «Плюс один» и комедия «Тариф „Новогодний“» (2008), триллер «Мантикора» (2011) и фильм ужасов «Невеста» (2017). Также Мирослава появлялась в клипах Леонида Агутина и Егора Крида, но ни одно появление на экране не могло затмить в памяти зрителей образ Маши Васнецовой.

Поклонники Мирославы готовы были пойти на все, чтобы встретиться со знаменитой актрисой. Девушка вспоминала, что в 23 года съехала от родителей в съемную квартиру. Однажды ее адрес узнал фанат «Папиных дочек», после чего начал терроризировать актрису и ходить за ней по пятам. Отчаявшись избавиться от неприятного поклонника, Мирослава перебралась обратно к родителям.

Мирослава Карпович всегда старалась скрывать от журналистов личную жизнь. Однако в прессе то и дело обсуждали отношения девушки: актрисе приписывали романы с Сергеем Лазаревым, Егором Кридом и Аристархом Венесом.

В 2020 году по сети разлетелись снимки, на которых Мирослава гуляла по Невскому проспекту вместе с Павлом Прилучным. Это произошло вскоре после того, как звезда «Закрытой школы» расстался с женой, в браке с которой появились двое детей. Карпович и Прилучный не стали скрывать отношения и начали вместе ходить на светские вечера и летать на отдых.

Актриса вернулась к роли, которая сделала ее звездой в нулевых Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / Global Look Press

Однако счастье длилось недолго: в 2022 году Прилучный поблагодарил Мирославу за все в соцсетях — и женился на актрисе Зепюр Брутян. После расставания Карпович долгое время не рассказывала о личной жизни журналистам, но в 2023 обмолвилась, что провела Новый год с любимым мужчиной. Кто этот загадочный кавалер, актриса говорить не спешит.

Сегодня Мирослава Карпович продолжает сниматься в кино и сериалах, но главной работой всей жизни считает выступления в театре. Поклонники же до сих пор вспоминают ее как Машу Васнецову. Зная любовь телезрителей, актриса приняла участие в съемках продолжения, вновь сыграв старшую сестру Васнецовых в «Папиных дочках».

Где сейчас Анастасия Сиваева

Образ Даши Васнецовой оказался совсем не похож на то, как жила и чувствовала себя актриса Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

Когда в 2007 году стартовали «Папины дочки», Насте Сиваевой было 16 лет. До этого девушка уже пробовала себя в кино, снявшись в мелодраме «Наваждение» и драме «Слова и музыка». Но именно мрачная Даша Васнецова принесла Сиваевой всероссийскую популярность.

Забавно, что сама актриса по духу больше походила на Машу Васнецову, а образ Даши считала максимально противоположным себе. Так что Анастасии пришлось приложить немало сил, чтобы вжиться в образ депрессивного гота.

Снимаясь в «Папиных дочках», Анастасия Сиваева мечтала сыграть серьезную драматическую роль. Поэтому в перерывах между съемками ситкома актриса бралась за самые разные проекты: он антологии «Последняя минута» до короткометражки «Топор». Актриса дублировала фильм ужасов «Врата» и исполняла песни в мультфильме «Шахерезада. Нерассказанные истории». Но затем, после 2015 года, практически перестала появляться на экранах.

В новом полнометражном фильме фанаты наконец-то увидят возвращение Даши Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Личную жизнь Анастасия Сиваева тщательно скрывает от поклонников. В соцсетях можно увидеть редкие снимки актрисы, но о романах Анастасии ничего не известно. Лишь в 2025 году фанаты узнали, что звезда уже была замужем — и развелась в 2024 году.

В 2025 году Анастасия все же вернулась к роли, которая сделала ее популярной. В фильме «Папины дочки. Мама вернулась!» фанаты вновь увидят Дашу Васнецову.

Где сейчас Дарья Мельникова

Дарья с детства занималась спортом, так что без труда воплотила на экранах пацанку Женю Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

Когда в 2007 году стартовали «Папины дочки», Дарье Мельниковой было всего 15 лет. Мельникова с детства занималась танцами и гимнастикой, что помогло ей воплотить образ энергичной баскетболистки.

Получив огромную популярность, Мельникова начала сниматься в кино параллельно с сериалом. Девушку можно увидеть в криминальном сериале «Правила угона», военном фильме «Рябиновый вальс», мелодраме «Такова жизнь» и других картинах. В каждой новой роли Дарья старалась отходить от образа спортивного подростка, показывая свой талант.

После финала «Папиных дочек» карьера актрисы только набрала обороты. Дарья поступила в Щукинское училище, а в 2013 году вошла в труппу театра имени Ермоловой, где до сих пор играет ведущие роли. На экране актрису можно увидеть в фильмах «Гетеры майора Соколова», «Синдром», «Волшебный участок», а также в популярных сериалах «Мой папа — вождь» и «Король и Шут».

Помимо актерской работы, Дарья активно развивает собственные проекты, пишет рассказы и занимается фотографией. В интервью она часто говорит, что занимается творчеством не ради славы, а чтобы проявить себя.

Личная жизнь Мельниковой всегда была под прицелом прессы. В 2013 году актриса вышла замуж за Артура Смольянинова* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов и Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), с которым познакомилась на съемках фильма «Стальная бабочка». В браке родились двое сыновей, но в 2021 году пара развелась. После этого Дарья старалась не говорить о новых отношениях, но в 2024 году журналисты сообщили, что актриса вновь стала мамой — теперь уже в браке с актером Романом Набатовым.

Первый брак актрисы сложился не самым удачным образом Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press

В 2023 году, когда только начало выходить продолжение «Папиных дочек», фанаты очень расстроились из-за отсутствия Мельниковой в кадре. Но актриса заявила, что дала согласие на съемки — однако продюсеры решили не звать одну из главных актрис в первый сезон. Лишь в 2025 году для Дарьи нашли место в сценарии: актриса вновь примерила роль Жени Васнецовой в продолжении сериала.

Где сейчас Елизавета Арзамасова

Глаина Сергеевна стала любимым героем миллионов зрителей Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

Елизавете Арзамасовой было всего 12 лет, когда зрители впервые увидели ее в роли всезнайки Галины Сергеевны Васнецовой. Умная, строгая и немного занудная — именно такой ее полюбили миллионы зрителей. За шесть лет съемок Лиза успела вырасти, стать настоящей звездой экранов и собрать неплохое портфолио для дальнейшей карьеры.

После «Папиных дочек» Арзамасова не бросила профессию артиста. Она окончила ГИТИС, до сих пор выступает на сцене МХТ им. Чехова и активно снимается в кино. Среди ее работ — «Сказка о Потерянном времени», «Лед-2», «Проверка на любовь» и драма «Временные трудности».

Сегодня многие слышали имя Арзамасовой из-за скандала вокруг отношений с Авербухом Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Однако большинство слышали не столько о ролях Арзамасовой, сколько о скандальных отношениях со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. С мужчиной Лиза познакомилась еще до совершеннолетия — позже фигурист признавался, что ему сразу понравилась девушка, хотя он и был старше Арзамасовой на 22 года.

В 2020 году пара начала встречаться официально. Их отношения вызвали бурю обсуждений, но актриса держалась достойно и никогда не отвечала на критику. В 2021 году пара поженилась, а в декабре того же года у них родился сын Лев.

Сегодня Елизавета Арзамасова совмещает материнство, театральную карьеру и общественную деятельность. Она активно участвует в благотворительных проектах, ведет собственный блог и пишет детские книги. В 2025 году Елизавета вновь вернулась к роли Галины Сергеевны в фильме «Папины дочки. Мама вернулась!».

Где сейчас Екатерина Старшова

Актрисе было всего шесть лет, когда она оказалась на съемочной площадке Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

Когда «Папины дочки» вышли на экраны, Екатерине Старшовой было всего шесть лет. Милая и забавная Пуговка мгновенно завоевала сердца зрителей — ее фразы разбирали на цитаты, а сама Катя стала одной из самых узнаваемых детей на телевидении.

В отличие от старших коллег по сериалу, Старшова с раннего детства совмещала актерскую работу с фигурным катанием. Девочка тренировалась по несколько часов в день, выступала на соревнованиях и участвовала в ледовых шоу. После завершения сериала Екатерина, в отличие от других звезд «Папиных дочек», на время ушла из кино, чтобы сосредоточиться на учебе и спорте.

В подростковом возрасте актриса практически не появлялась на экранах, хотя поклонники часто интересовались ее судьбой. В интервью Катя признавалась, что не исключает возвращения в профессию, но возвращаться в амплуа Пуговки или использовать знакомый зрителям образ она не собирается.

Сегодня девушка надеется, что фанаты перестанут воспринимать ее лишь как Пуговку Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

С годами Екатерина превратилась из милого ребенка в утонченную девушку. В 2019 году она окончила школу и поступила в университет, где изучала биологию и психологию. Иногда актриса появлялась на телевидении и в ток-шоу, где делилась воспоминаниями о «Папиных дочках».

Когда на экраны вышел сериал «Папины дочки», зрители очень расстроились из-за того, что Пуговке было уделено очень мало времени. Но, как признавалась актриса, ее главная мотивация для съемок в продолжении — показать, что той самой Пуговки уже давно нет. По мнению Екатерины, это поможет фанатам старых серий осознать, что девушка выросла и ее не нужно больше воспринимать как ребенка.

Где сейчас Михаил Казаков

За отношения Галины Сергеевны и Полежайкина зрители переживали сильнее, чем за свои Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

Еще до «Папиных дочек» Михаил Казаков был известен зрителям — он снимался в «Ералаше» и считался довольно перспективным юным актером. Но за экранной улыбкой и подростковой славой стояли трагедии, которые навсегда изменили его жизнь.

Когда Михаилу было 14, его отец погиб — мужчину зарезали прямо на улице. По одной из версий, это могло быть связано с бизнес-конфликтом, но дело быстро «переоформили» в превышение самообороны, и убийца провел за решеткой совсем недолго. Для подростка это стало первым тяжелым ударом.

Вскоре случилось новое потрясение. В 2005 году СМИ облетела сенсация: звезда «Ералаша» обвинен в убийстве. Тогда 16-летний Михаил вступился за подругу Вику, на которую с ножом и дубинкой набросился бывший парень. В ходе потасовки нападавший погиб, а Казаков признался, что выставил вперед нож, на который и напоролся юноша. Когда в суде даже мать погибшего встала на сторону юного актера, и дело закрыли «по примирению сторон».

Затем в жизни Михаила появились «Папины дочки». Роль простодушного Полежайкина принесла ему всероссийскую популярность и любовь зрителей. Казаков стал символом доброго, честного парня — тем самым, кому хочется верить. Но в жизни актера все складывалось куда сложнее, чем на экране.

После завершения сериала Казаков пытался продолжить работать артистом: его можно увидеть в боевике «Берега» и комедии «Каникулы президента». Но новые роли не приносили ему известности.

После завершения сериала артист так и не смог построить карьеру в кино Фото: instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kazakovfly

В 2020 году случилось новое несчастье — Михаил сорвался с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. После долгих операций и месяцев в гипсе актер признался, что в этот момент потерял не только здоровье, но и семью. По словам артиста, жена бросила его, когда узнала, что он может остаться инвалидом.

Позже в 2025 году в СМИ всплыла обратная сторона истории. Бывшая жена и ее дочь заявили, что Михаил был агрессивен, устраивал сцены и мог применять силу. Женщина утверждала, что ухаживала за ним после травмы, помогала восстановиться, но в итоге не выдержала давления и ушла. Сам актер все обвинения отрицает и реагирует на них с усмешкой.

Сегодня Михаил Казаков живет вдали от света софитов. Он редко дает интервью, иногда появляется в театральных студиях и пробует преподавать актерское мастерство. Из-за травмы Михаил не смог сняться в продолжении «Папиных дочек». Артист вспоминал, что его звали в проект, но тогда он еще не мог ходить. А когда вылечился, предложение уже оказалось неактуальным.

Где сейчас Филипп Бледный

Изначально Веник должен был появиться в сериале всего на несколько серий Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

Когда Филипп Бледный появился в сериале «Папины дочки» в роли обаятельного Веника, зрители сразу влюбились в его улыбку и добродушие. Артист вспоминал, что изначально он должен был появиться всего на две серии, но зрителям так понравился герой, что он остается центральным персонажем сериала до сих пор.

На момент старта проекта ему было 19 лет, и именно эта роль сделала его знаменитым на всю страну. После завершения «Папиных дочек» Филипп окончил Щукинское училище, активно снимался в кино и театре. Среди его работ можно вспомнить сериалы «Классная школа», «Кухня», «Отель Элеон», «Два холма».

В жизни актер далек от образа своего героя: с детства любит спорт и регулярно посещает спортзал, а также занимается боксом и рукопашным боем. А начиная с 2013 года артист увлекся бодибилдингом и стал проводить все больше времени в зале.

В продолжении «Папиных дочек» Филипп стал главным героем, воспитывающим уже своих детей Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Филипп Бледный редко делится личным и старается держать свою семью подальше от камер журналистов. Известно, что в прошлом он пережил тяжелые отношения, а сейчас его сердце свободно.

В 2023 году Филипп вновь появился в роли Веня в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Его герой повзрослел, стал ответственным мужем и отцом, но не потерял фирменной мягкости и доброты.