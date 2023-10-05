В Госдуме спрогнозировали отток врачей из бедных регионов России

Депутат Госдумы Леонов: врачи будут уезжать из экономически слабых регионов РФ

05 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

В российских селах и деревнях врачей может стать меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Урезание стимулирующих выплат врачей в бедных регионах приведет к их миграции в более экономически развитые субъекты Федерации. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее стало известно, что медицинские работники в российских регионах стали жаловаться на сокращение зарплат. Это связано с урезанием стимулирующих выплат, в то время как оклад может составлять 30-40% от всей зарплаты. Лишь в шести регионах оклад составляет больше 50% всего месячного заработка. «Социального взрыва не случится. Просто дальше будет отток кадров из регионального здравоохранения в те регионы, где эти надбавки сохраняются. Дальше продолжается миграция от менее экономически развитых регионов в более экономически развитые регионы. И проблема кадров на селе, в районных больницах, на таких территориях, где небольшие зарплаты у врачей, будут усугубляться с каждым годом», — сказал Сергей Леонов. «Будут дорабатывать те, кто предпенсионного и пенсионного возраста, а новые не будут приходить с такими условиями. Врачи друг с другом общаются, видят тенденцию, что зарплата расти не будет, наоборот, будет уменьшаться, и поедут в тот регион, где высокая зарплата, чтобы спокойно там жить и растить детей», — добавил парламентарий. Депутат Госдумы видит решение проблемы в индексации тарифов на оказание медицинской помощи для больниц и поликлиник. «Но этого мало. Надо с опережающими темпами инфляции индексировать тарифы. И изменить систему тарификации, потому что в более экономически развитых регионах у нас тарифы высокие, и больницы могут себе позволить даже с учетом этих цен покупать хорошее оборудование, делать ремонт, обслуживать пациентов на высоком уровне. А есть регионы, где тарифы очень низкие. С учетом того, что региональная экономика слабо развита, и поэтому в ФОМС (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) идет мало платежей, и он возвращает мало денег», — объяснил собеседник агентства. «Из ФОМС деньги поступают в больницы за пролеченных пациентов на прежнем уровне. Цены на лекарственные препараты, расходные материалы, коммунальные платежи растут. И растут не с каждым годом, а с каждым месяцем, если не с каждым днем. Соответственно, если раньше на лекарства нужно было 300 тысяч тратить, а сейчас 400 тысяч, а больница получает все тот же миллион, то урезаются заработные платы. Потому что других вариантов, где найти деньги больницам, нет», — заключил депутат ГД Сергей Леонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Урезание стимулирующих выплат врачей в бедных регионах приведет к их миграции в более экономически развитые субъекты Федерации. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее стало известно, что медицинские работники в российских регионах стали жаловаться на сокращение зарплат. Это связано с урезанием стимулирующих выплат, в то время как оклад может составлять 30-40% от всей зарплаты. Лишь в шести регионах оклад составляет больше 50% всего месячного заработка. «Социального взрыва не случится. Просто дальше будет отток кадров из регионального здравоохранения в те регионы, где эти надбавки сохраняются. Дальше продолжается миграция от менее экономически развитых регионов в более экономически развитые регионы. И проблема кадров на селе, в районных больницах, на таких территориях, где небольшие зарплаты у врачей, будут усугубляться с каждым годом», — сказал Сергей Леонов. «Будут дорабатывать те, кто предпенсионного и пенсионного возраста, а новые не будут приходить с такими условиями. Врачи друг с другом общаются, видят тенденцию, что зарплата расти не будет, наоборот, будет уменьшаться, и поедут в тот регион, где высокая зарплата, чтобы спокойно там жить и растить детей», — добавил парламентарий. Депутат Госдумы видит решение проблемы в индексации тарифов на оказание медицинской помощи для больниц и поликлиник. «Но этого мало. Надо с опережающими темпами инфляции индексировать тарифы. И изменить систему тарификации, потому что в более экономически развитых регионах у нас тарифы высокие, и больницы могут себе позволить даже с учетом этих цен покупать хорошее оборудование, делать ремонт, обслуживать пациентов на высоком уровне. А есть регионы, где тарифы очень низкие. С учетом того, что региональная экономика слабо развита, и поэтому в ФОМС (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) идет мало платежей, и он возвращает мало денег», — объяснил собеседник агентства. «Из ФОМС деньги поступают в больницы за пролеченных пациентов на прежнем уровне. Цены на лекарственные препараты, расходные материалы, коммунальные платежи растут. И растут не с каждым годом, а с каждым месяцем, если не с каждым днем. Соответственно, если раньше на лекарства нужно было 300 тысяч тратить, а сейчас 400 тысяч, а больница получает все тот же миллион, то урезаются заработные платы. Потому что других вариантов, где найти деньги больницам, нет», — заключил депутат ГД Сергей Леонов.