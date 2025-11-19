Россия ждет переговоров с США по поводу оружия уже в январе

Гатилов: диалог по ядерному оружию с США возможен на сессии КР Фото: Минобороны России

Россия ожидает начала переговоров с США по вопросам контроля над вооружениями, включая ядерное, уже в январе 2026 года на сессии Конференции по разоружению. О готовности Москвы к диалогу заявил постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов.

«Россия готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерных вооружений, если для этого будут созданы соответствующие условия. Для создания предпосылок к такому диалогу, Россия объявила о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. И эта мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания. Ведь, как известно, для „танго нужны двое“. Предполагаем, что эта тема получит свое звучание в ходе дискуссий на очередной сессии Конференции по разоружению, которая начнется в январе 2026 года», — сообщил Гатилов «Известиям».

Несмотря на спорадические контакты на международных форумах, полноценный диалог с США пока не возобновлен, но проблемы не по вине России. Президент США Дональд Трамп выразил интерес к встрече по денуклеаризации, но не ответил на предложение Москвы о продлении ДСНВ, истекающего в 2026 году, а его планы по ядерным испытаниям вызывают вопросы.

По биологическому оружию есть точки соприкосновения: США поддерживают верификацию КБТО, детали инициативы Трампа с ИИ ждут на декабрьской сессии рабочей группы. Эксперты видят в Конференции по разоружению подходящую площадку для продвижения диалога, но подчеркивают необходимость устранения раздражителей, включая украинский конфликт и стратегию США.