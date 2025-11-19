В Сенате США заявили, что санкции против России могут не принять в этом году

«Посмотрим. Думаю, более вероятно следующее: это будет исходить из Палаты представителей. Речь идет об инициативе, относящейся к доходной части федерального бюджета США. А инициативы, относящейся к доходной части, исходят от Палаты представителей. Если бы она имелась у нас в Сенате, мы могли бы здесь это сделать. Но я также считаю, что, если вы хотите ускорить прохождение через Конгресс с прицелом на то, чтобы побыстрее положить документ на подпись на стол президенту США Дональду Трампу, то, вероятно, процесс занял бы меньше времени в случае поступления законопроекта из Палаты представителей к нам в Сенат, чтобы мы могли вынести его на рассмотрение и обработать полным составом», — заявил Тьюн журналистам, пишет ТАСС.