Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

В Сенате США заявили, что санкции против России могут не принять в этом году

В Сенате США не подтвердили принятие санкций по РФ до конца года
20 ноября 2025 в 02:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сенат США сомневается в принятии санкций против России в 2025 году

Сенат США сомневается в принятии санкций против России в 2025 году

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Санкции против России в виде ужесточения мер США могут не принять в этом году. Об этом заявил Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Джон Тьюн.

«Посмотрим. Думаю, более вероятно следующее: это будет исходить из Палаты представителей. Речь идет об инициативе, относящейся к доходной части федерального бюджета США. А инициативы, относящейся к доходной части, исходят от Палаты представителей. Если бы она имелась у нас в Сенате, мы могли бы здесь это сделать. Но я также считаю, что, если вы хотите ускорить прохождение через Конгресс с прицелом на то, чтобы побыстрее положить документ на подпись на стол президенту США Дональду Трампу, то, вероятно, процесс занял бы меньше времени в случае поступления законопроекта из Палаты представителей к нам в Сенат, чтобы мы могли вынести его на рассмотрение и обработать полным составом», — заявил Тьюн журналистам, пишет ТАСС.

Тьюн отметил, что разговоры о законопроекте продолжаются. Он напомнил о поддержке инициативы со стороны президента Трампа, подчеркнув желание законодателей предоставить администрации инструменты для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. 

Продолжение после рекламы

Законопроект о вторичных санкциях и высоких пошлинах на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы, был представлен в апреле сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Сенатор Рэнд Пол предупредил, что наибольший ущерб от такого закона понесут сами США в экономическом и стратегическом плане.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал