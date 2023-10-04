Симоньян поблагодарила Кадырова за поддержку после слов о взрыве ядерной бомбы

04 октября 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

По словам Симоньян, из всех, кто прокомментировал ее видео о ядерной бомбе, лучше всех по-русски понимает Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку. Ранее ее осудили из-за заявления о «термоядерном взрыве» над Сибирью. «Из всех западных СМИ и отечественных помощников депутатов, прокомментировавших мое видео, лучше всех понимает по-русски Рамзан Кадыров», — написала Симоньян в своем telegram-канале . Она также поблагодарила Кадырова и пожелала ему долгих лет. Рамзан Кадыров в своем telegram-канале поддержал Симоньян. По его словам, она не настолько глупа, чтобы предлагать взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поставил российскую журналистку на место после ее слов о «термоядерном взрыве». Он сказал, что подобные слова не отражают официальной позиции России.

Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку. Ранее ее осудили из-за заявления о «термоядерном взрыве» над Сибирью. «Из всех западных СМИ и отечественных помощников депутатов, прокомментировавших мое видео, лучше всех понимает по-русски Рамзан Кадыров», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она также поблагодарила Кадырова и пожелала ему долгих лет. Рамзан Кадыров в своем telegram-канале поддержал Симоньян. По его словам, она не настолько глупа, чтобы предлагать взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поставил российскую журналистку на место после ее слов о «термоядерном взрыве». Он сказал, что подобные слова не отражают официальной позиции России.