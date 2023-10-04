Кадыров заступился за Симоньян, призвавшую взорвать ядерную бомбу над Сибирью

04 октября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров назвал Маргариту Симоньян настоящим патриотом Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чечни Разман Кадыров заявил, что главный редактор RT Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Симоньян ранее сообщала, что подобный взрыв выведет из строя всю электронику в мире, а люди не пострадают. «Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным оружием по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий, исходя из множества причин и факторов, угрожающих государству», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Он также отметил, что любой здравомыслящий человек, в число которых входит и Симоньян, понимает порядок такого решения. Глава Чечни отметил, что главред RT — настоящий патриот. Он призвал «не хайповать на ее заявлениях». Ранее Симоньян осудили в Кремле за ее заявление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ее слова о термоядерном взрыве над Сибирью не отражают позиции России.

Глава Чечни Разман Кадыров заявил, что главный редактор RT Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Симоньян ранее сообщала, что подобный взрыв выведет из строя всю электронику в мире, а люди не пострадают. «Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным оружием по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий, исходя из множества причин и факторов, угрожающих государству», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что любой здравомыслящий человек, в число которых входит и Симоньян, понимает порядок такого решения. Глава Чечни отметил, что главред RT — настоящий патриот. Он призвал «не хайповать на ее заявлениях». Ранее Симоньян осудили в Кремле за ее заявление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ее слова о термоядерном взрыве над Сибирью не отражают позиции России.