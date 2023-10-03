В Кремле поставили Симоньян на место после ее слов о ядерном взрыве

Песков: слова Симоньян о термоядерном взрыве не отражают позицию РФ
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Слова Маргариты Симоньян не отражают реальной позиции РФ по ядерному оружию, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Слова российской журналистки Маргариты Симоньян о «термоядерном взрыве» не отражают официальной позиции России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на недавние заявления журналистки о том, что РФ могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью.

«Мы не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Симоньян не работает в официальных органах, поэтому ее слова не отражают официальную позицию РФ», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Симоньян заявила о возможном взрыве над Сибирью.

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Слова российской журналистки Маргариты Симоньян о «термоядерном взрыве» не отражают официальной позиции России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на недавние заявления журналистки о том, что РФ могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. «Мы не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Симоньян не работает в официальных органах, поэтому ее слова не отражают официальную позицию РФ», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Симоньян заявила о возможном взрыве над Сибирью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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