В Кремле поставили Симоньян на место после ее слов о ядерном взрыве

Слова Маргариты Симоньян не отражают реальной позиции РФ по ядерному оружию, подчеркнул Дмитрий Песков
Слова российской журналистки Маргариты Симоньян о «термоядерном взрыве» не отражают официальной позиции России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на недавние заявления журналистки о том, что РФ могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью.
«Мы не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Симоньян не работает в официальных органах, поэтому ее слова не отражают официальную позицию РФ», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Симоньян заявила о возможном взрыве над Сибирью.
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