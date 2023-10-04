В ХМАО умерла ветеран Великой Отечественной войны

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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, гвоздики, день победы, плед, забота о ветеранах
Анна Мусатова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» Фото:

В Сургуте (ХМАО) скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анна Мусатова. Информацию сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

«Сегодня от нас ушла Анна Мусатова — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. В 1996 году Анна Петровна приехала в город Нягань к младшей дочери. Последние несколько лет проживала в Сургуте», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Анна Мусатова была удостоена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 г. г.», «Ветеран труда Российской Федерации». Она имеет многочисленные юбилейные награды и благодарности за хорошую работу в мирное время.

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В Сургуте (ХМАО) скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анна Мусатова. Информацию сообщил глава Нягани Иван Ямашев. «Сегодня от нас ушла Анна Мусатова — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. В 1996 году Анна Петровна приехала в город Нягань к младшей дочери. Последние несколько лет проживала в Сургуте», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Анна Мусатова была удостоена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 г. г.», «Ветеран труда Российской Федерации». Она имеет многочисленные юбилейные награды и благодарности за хорошую работу в мирное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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