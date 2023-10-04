В ХМАО умерла ветеран Великой Отечественной войны

Анна Мусатова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анна Мусатова. Информацию сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

«Сегодня от нас ушла Анна Мусатова — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. В 1996 году Анна Петровна приехала в город Нягань к младшей дочери. Последние несколько лет проживала в Сургуте», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Анна Мусатова была удостоена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 г. г.», «Ветеран труда Российской Федерации». Она имеет многочисленные юбилейные награды и благодарности за хорошую работу в мирное время.