В России стало проще получить землю от государства

«Известия»: в РФ упростится передача госземли для развития туризма

Упрощение передачи госземли позволит дать толчок туристической отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России упростится передача государственных земель под туристическую инфраструктуру. Соответствующий законопроект Минстроя РФ был одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности.

«Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект об упрощенном механизме передачи государственных земель под туристическую инфраструктуру», — передает заключение комиссии «Известия». Там добавили, что организации, занимающиеся развитием туризма, получат полномочия агента по предоставлению государственных земельных участков. Это позволит им осуществлять сделки, сдавать земли в аренду, предоставлять права на использование земли на время строительства и заключать инвестиционные контракты.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что предложения о возможном использовании земель будут разрабатываться совместно с регионами. Он также подчеркнул, что новые положения позволят значительно увеличить количество гостиничных мест в стране и создать благоприятные условия для развития предпринимательства и инвестиций в сфере туризма. Это и является важной целью — увеличение количества туристических поездок в России, заключил Груздев.