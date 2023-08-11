Юрист Ченцова рассказала, кто может получить землю в России бесплатно

Юрист Ченцова: возвращающиеся из-за рубежа могут получить бесплатно землю в РФ

Участок можно использовать под строительство дома или для бизнеса, сказала Юлия Ченцова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России существует множество региональных и федеральных программ по которым граждане, начиная от молодых семей и заканчивая переселенцами из-за рубежа, могут получить бесплатный участок земли. Об этом рассказала URA.RU управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова.

«В России для граждан предусмотрена возможность получить бесплатно, либо на льготных условиях в собственность или в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или предпринимательства. Получить сегодня земельный участок от государства просто, достаточно зарегистрироваться на сайте „Госуслуг“ и пройти процедуру получения государственной услуги, предоставив пакет необходимых документов и заплатив государственную пошлину, либо обратившись лично с заявлением в МФЦ», — сказала Юлия Ченцова.

На федеральном уровне получить бесплатный земельный участок от государства могут:

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы

Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы

На региональном уровне предоставить землю в безвозмездное пользование могут:

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

имеющим трех и более детей;

членам молодых семей, в том числе неполных, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей, в которых возраст супругов или одного молодого родителя на дату подачи запроса не превышает 35 лет, проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа;

работникам государственных (муниципальных) медицинских и образовательных организаций в Республике Коми, проживающим в сельских населенных пунктах;

ветеранам боевых действий;

гражданам — членам семей или одиноким гражданам, у которых их единственный жилой дом (жилое помещение) уничтожен (о) вследствие пожара или наводнения;

молодым специалистам, возраст которых на дату подачи запроса о предоставлении земельных участков не превышает 35 лет, имеющим высшее (среднее, начальное) профессиональное образование,

работающим по трудовому договору по основному месту работы в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией;

инвалидам I и II групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов;

гражданам, выезжающим из населенных пунктов Республики Коми, закрывающихся в установленном законодательством порядке;

имеющим десять и более детей;

Есть возможность получения бесплатного участка и для тех, кто сейчас проживает за рубежом, добавила эксперт. «Также есть федеральная программа переселения „Дальневосточный гектар“ и „Арктический гектар“. Данное право на получение земли распространяется на всех россиян независимо от места проживания, включая участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Предоставляются участки под индивидуальное жилищное строительство, ведения сельского хозяйства, предпринимательство. Однако за время пользования необходимо подтвердить, что земля используется по предназначению, и сохранить право на владение. В дальнейшем участок можно оформить в собственность или аренду на длительный срок — 49 лет», — отметила собеседница агентства.