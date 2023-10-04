Ямальская прокуратура добилась штрафа для крупного холдинга

Ямальская прокуратура взыскала с «ГазНефтеХолдинга» полмиллиона рублей
Прокуратура Нового Уренгоя добилась взыскания компенсации морального вреда от «ГазНефтеХолдинга». На предприятии пострадал рабочий. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.
«Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ и необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов организации за ходом ее выполнения. Прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу мужчины денежных средств в счет компенсации морального вреда», — сказано в публикации ведомства.
Суд встал на сторону прокуратуры. Он согласился взыскать с холдинга 500 тысяч рублей.
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