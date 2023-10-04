04 октября 2023
03 октября 2023

Ямальская прокуратура добилась штрафа для крупного холдинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, деньги, рубли
Ямальская прокуратура взыскала с «ГазНефтеХолдинга» полмиллиона рублей Фото:

Прокуратура Нового Уренгоя добилась взыскания компенсации морального вреда от «ГазНефтеХолдинга». На предприятии пострадал рабочий. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

«Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ и необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов организации за ходом ее выполнения. Прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу мужчины денежных средств в счет компенсации морального вреда», — сказано в публикации ведомства.

Суд встал на сторону прокуратуры. Он согласился взыскать с холдинга 500 тысяч рублей.

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Прокуратура Нового Уренгоя добилась взыскания компенсации морального вреда от «ГазНефтеХолдинга». На предприятии пострадал рабочий. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО. «Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ и необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов организации за ходом ее выполнения. Прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу мужчины денежных средств в счет компенсации морального вреда», — сказано в публикации ведомства. Суд встал на сторону прокуратуры. Он согласился взыскать с холдинга 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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