Ямальская прокуратура добилась штрафа для крупного холдинга

05 октября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Ямальская прокуратура взыскала с «ГазНефтеХолдинга» полмиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Нового Уренгоя добилась взыскания компенсации морального вреда от «ГазНефтеХолдинга». На предприятии пострадал рабочий. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО. «Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ и необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов организации за ходом ее выполнения. Прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу мужчины денежных средств в счет компенсации морального вреда», — сказано в публикации ведомства. Суд встал на сторону прокуратуры. Он согласился взыскать с холдинга 500 тысяч рублей.

Прокуратура Нового Уренгоя добилась взыскания компенсации морального вреда от «ГазНефтеХолдинга». На предприятии пострадал рабочий. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО. «Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ и необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов организации за ходом ее выполнения. Прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу мужчины денежных средств в счет компенсации морального вреда», — сказано в публикации ведомства. Суд встал на сторону прокуратуры. Он согласился взыскать с холдинга 500 тысяч рублей.