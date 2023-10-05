Пранкер обманом заставил школьников РФ поздравить Путина цитатами Бандеры. Фото

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, учебник, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники
Пранкер заявлял, что акция организована силами «Единой России» Фото:

В начале октября в нескольких районах Калужской области школьникам и учителям были подсунуты открытки с портретами и цитатами юного идеолога Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ) Степана Бандеры. Акцию спланировал белорусский пранкер Владислав Бохан.

«Казалось бы, чем может обернуться обычное поздравление с Днем рождения?» — такими словами пранкер подписал фотографию с российскими школьниками в своем telegram-канале. Акция проходила в калужских школах в начале октября.

Пранкер рассылал по образовательным учреждениям открытки, заявляя, что это происходит по заданию партии «Единая Россия», накануне Дня рождения президента России Владимира Путина. В «поздравлении» принимали участие школьники и учителя. В ходе акции они использовали цитаты Степана Бандеры.

URA.RU направило запрос в одну из школ Калужской области, а также в региональное Минобрнауки для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Учителя школы с «поздравительными» открытками
Учителя школы с «поздравительными» открытками
Фото:
Школьники также принимали участие в акции
Школьники также принимали участие в акции
Фото:

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В начале октября в нескольких районах Калужской области школьникам и учителям были подсунуты открытки с портретами и цитатами юного идеолога Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ) Степана Бандеры. Акцию спланировал белорусский пранкер Владислав Бохан. «Казалось бы, чем может обернуться обычное поздравление с Днем рождения?» — такими словами пранкер подписал фотографию с российскими школьниками в своем telegram-канале. Акция проходила в калужских школах в начале октября. Пранкер рассылал по образовательным учреждениям открытки, заявляя, что это происходит по заданию партии «Единая Россия», накануне Дня рождения президента России Владимира Путина. В «поздравлении» принимали участие школьники и учителя. В ходе акции они использовали цитаты Степана Бандеры. URA.RU направило запрос в одну из школ Калужской области, а также в региональное Минобрнауки для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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