Пранкер обманом заставил школьников РФ поздравить Путина цитатами Бандеры. Фото

05 октября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Пранкер заявлял, что акция организована силами «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU В начале октября в нескольких районах Калужской области школьникам и учителям были подсунуты открытки с портретами и цитатами юного идеолога Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ) Степана Бандеры. Акцию спланировал белорусский пранкер Владислав Бохан. «Казалось бы, чем может обернуться обычное поздравление с Днем рождения?» — такими словами пранкер подписал фотографию с российскими школьниками в своем telegram-канале. Акция проходила в калужских школах в начале октября. Пранкер рассылал по образовательным учреждениям открытки, заявляя, что это происходит по заданию партии «Единая Россия», накануне Дня рождения президента России Владимира Путина. В «поздравлении» принимали участие школьники и учителя. В ходе акции они использовали цитаты Степана Бандеры. URA.RU направило запрос в одну из школ Калужской области, а также в региональное Минобрнауки для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Учителя школы с «поздравительными» открытками Фото: telegram-канал Владислава Бохана, t.me/ula_bo/1609 Школьники также принимали участие в акции Фото: telegram-канал Владислава Бохана, t.me/ula_bo/1609

В начале октября в нескольких районах Калужской области школьникам и учителям были подсунуты открытки с портретами и цитатами юного идеолога Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ) Степана Бандеры. Акцию спланировал белорусский пранкер Владислав Бохан. «Казалось бы, чем может обернуться обычное поздравление с Днем рождения?» — такими словами пранкер подписал фотографию с российскими школьниками в своем telegram-канале. Акция проходила в калужских школах в начале октября. Пранкер рассылал по образовательным учреждениям открытки, заявляя, что это происходит по заданию партии «Единая Россия», накануне Дня рождения президента России Владимира Путина. В «поздравлении» принимали участие школьники и учителя. В ходе акции они использовали цитаты Степана Бандеры. URA.RU направило запрос в одну из школ Калужской области, а также в региональное Минобрнауки для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.