Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нерасселенного ветхого жилья в ХМАО

05 октября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться с нерасселенным ветхим жильем в ХМАО Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по обращению жителей поселка Федоровский (Сургутский район), которых до сих пор не переселили из ветхих многоквартирных домов. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России».



«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав обратившихся», — говорится в публикации.



По данным СК, многодетные семьи и инвалиды вынуждены проживать в непригодном жилье. «При его строительстве использовались материалы, которые негативно влияют на здоровье человека. До настоящего времени строения не включены в региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», — сообщил инфоцентр.



Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о драке школьников в Сургуте. Ученик вечерней школы совершил противоправные действия в отношении младших по возрасту подростков.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по обращению жителей поселка Федоровский (Сургутский район), которых до сих пор не переселили из ветхих многоквартирных домов. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав обратившихся», — говорится в публикации. По данным СК, многодетные семьи и инвалиды вынуждены проживать в непригодном жилье. «При его строительстве использовались материалы, которые негативно влияют на здоровье человека. До настоящего времени строения не включены в региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», — сообщил инфоцентр. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о драке школьников в Сургуте. Ученик вечерней школы совершил противоправные действия в отношении младших по возрасту подростков.