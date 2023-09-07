Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о драке школьников в Сургуте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по информации о нападении ученика вечерней школы на подростков в Сургуте. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России».
«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях молодого человека в отношении несовершеннолетних в Сургуте. Он поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — указано в публикации.
По данным СК, в соцсетях и СМИ сообщается, что 19-летний ученик вечерней школы совершает противоправные действия в отношении младших по возрасту подростков. «В сентябре текущего года он избил 15-летних девочку и подростка. Также отмечается факт повреждения молодым человеком мобильного телефона еще одного несовершеннолетнего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает инфоцентр.
Ранее URA.RU писало, что к расследованию драки школьников в Сургуте подключился СК по ХМАО. Ведется процессуальная проверка.
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