Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о драке школьников в Сургуте

08 сентября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться с дракой школьников в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по информации о нападении ученика вечерней школы на подростков в Сургуте. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях молодого человека в отношении несовершеннолетних в Сургуте. Он поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — указано в публикации. По данным СК, в соцсетях и СМИ сообщается, что 19-летний ученик вечерней школы совершает противоправные действия в отношении младших по возрасту подростков. «В сентябре текущего года он избил 15-летних девочку и подростка. Также отмечается факт повреждения молодым человеком мобильного телефона еще одного несовершеннолетнего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает инфоцентр. Ранее URA.RU писало, что к расследованию драки школьников в Сургуте подключился СК по ХМАО. Ведется процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по информации о нападении ученика вечерней школы на подростков в Сургуте. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях молодого человека в отношении несовершеннолетних в Сургуте. Он поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — указано в публикации. По данным СК, в соцсетях и СМИ сообщается, что 19-летний ученик вечерней школы совершает противоправные действия в отношении младших по возрасту подростков. «В сентябре текущего года он избил 15-летних девочку и подростка. Также отмечается факт повреждения молодым человеком мобильного телефона еще одного несовершеннолетнего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает инфоцентр. Ранее URA.RU писало, что к расследованию драки школьников в Сургуте подключился СК по ХМАО. Ведется процессуальная проверка.