07 сентября 2023

Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о драке школьников в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться с дракой школьников в ХМАО Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по информации о нападении ученика вечерней школы на подростков в Сургуте. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России».

«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях молодого человека в отношении несовершеннолетних в Сургуте. Он поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — указано в публикации.

По данным СК, в соцсетях и СМИ сообщается, что 19-летний ученик вечерней школы совершает противоправные действия в отношении младших по возрасту подростков. «В сентябре текущего года он избил 15-летних девочку и подростка. Также отмечается факт повреждения молодым человеком мобильного телефона еще одного несовершеннолетнего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает инфоцентр.

Ранее URA.RU писало, что к расследованию драки школьников в Сургуте подключился СК по ХМАО. Ведется процессуальная проверка.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по информации о нападении ученика вечерней школы на подростков в Сургуте. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях молодого человека в отношении несовершеннолетних в Сургуте. Он поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — указано в публикации. По данным СК, в соцсетях и СМИ сообщается, что 19-летний ученик вечерней школы совершает противоправные действия в отношении младших по возрасту подростков. «В сентябре текущего года он избил 15-летних девочку и подростка. Также отмечается факт повреждения молодым человеком мобильного телефона еще одного несовершеннолетнего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает инфоцентр. Ранее URA.RU писало, что к расследованию драки школьников в Сургуте подключился СК по ХМАО. Ведется процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...