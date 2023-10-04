Тюменские фермеры заливают почву опасными химикатами

Россельхознадзор Тюмени выявил 297 фактов заражения почвы нитратами и личинками

05 октября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Общая площадь земель с нарушениями превысила 232 млн квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские фермеры заразили миллионы квадратных метров плодородной почвы пестицидами и личинками опасных вредителей. Такую информацию по результатам работы в 2023 году опубликовала пресс-служба ведомства на официальном сайте. «В рамках государственного задания отобрано и направлено для исследования на загрязняющие вещества — 448 проб почвы на загрязняющие вещества. По результатам лабораторных исследований в 297 пробах (более 65%) выявлено превышение установленных нормативов по нитратам и микробиологическим показателям», — говорится в сообщении. Так же сообщается, что были отобраны пробы на агрохимические показатели, в них тоже обнаружены нарушения. Реестр фермерских хозяйств, на территории которых проводился отбор проб, не оглашается. Всего же в 2023 году выявлено больше 232 млн квадратных метров земель, на которых фермеры допустили различные нарушения. Ранее URA.RU рассказало, что у Россельхознадзора возникло множество претензий к тюменским экспортерам зерна. После исследований на экспорт не пустили 66 партий пшеницы и других культур.

Тюменские фермеры заразили миллионы квадратных метров плодородной почвы пестицидами и личинками опасных вредителей. Такую информацию по результатам работы в 2023 году опубликовала пресс-служба ведомства на официальном сайте. «В рамках государственного задания отобрано и направлено для исследования на загрязняющие вещества — 448 проб почвы на загрязняющие вещества. По результатам лабораторных исследований в 297 пробах (более 65%) выявлено превышение установленных нормативов по нитратам и микробиологическим показателям», — говорится в сообщении. Так же сообщается, что были отобраны пробы на агрохимические показатели, в них тоже обнаружены нарушения. Реестр фермерских хозяйств, на территории которых проводился отбор проб, не оглашается. Всего же в 2023 году выявлено больше 232 млн квадратных метров земель, на которых фермеры допустили различные нарушения. Ранее URA.RU рассказало, что у Россельхознадзора возникло множество претензий к тюменским экспортерам зерна. После исследований на экспорт не пустили 66 партий пшеницы и других культур.