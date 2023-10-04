04 октября 2023

Тюменские фермеры заливают почву опасными химикатами

Россельхознадзор Тюмени выявил 297 фактов заражения почвы нитратами и личинками
© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, грунт, саженцы, почва, посадки, сады зауралья
Общая площадь земель с нарушениями превысила 232 млн квадратных метров Фото:

Тюменские фермеры заразили миллионы квадратных метров плодородной почвы пестицидами и личинками опасных вредителей. Такую информацию по результатам работы в 2023 году опубликовала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«В рамках государственного задания отобрано и направлено для исследования на загрязняющие вещества — 448 проб почвы на загрязняющие вещества. По результатам лабораторных исследований в 297 пробах (более 65%) выявлено превышение установленных нормативов по нитратам и микробиологическим показателям», — говорится в сообщении.

Так же сообщается, что были отобраны пробы на агрохимические показатели, в них тоже обнаружены нарушения. Реестр фермерских хозяйств, на территории которых проводился отбор проб, не оглашается. Всего же в 2023 году выявлено больше 232 млн квадратных метров земель, на которых фермеры допустили различные нарушения.

Ранее URA.RU рассказало, что у Россельхознадзора возникло множество претензий к тюменским экспортерам зерна. После исследований на экспорт не пустили 66 партий пшеницы и других культур.

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Тюменские фермеры заразили миллионы квадратных метров плодородной почвы пестицидами и личинками опасных вредителей. Такую информацию по результатам работы в 2023 году опубликовала пресс-служба ведомства на официальном сайте. «В рамках государственного задания отобрано и направлено для исследования на загрязняющие вещества — 448 проб почвы на загрязняющие вещества. По результатам лабораторных исследований в 297 пробах (более 65%) выявлено превышение установленных нормативов по нитратам и микробиологическим показателям», — говорится в сообщении. Так же сообщается, что были отобраны пробы на агрохимические показатели, в них тоже обнаружены нарушения. Реестр фермерских хозяйств, на территории которых проводился отбор проб, не оглашается. Всего же в 2023 году выявлено больше 232 млн квадратных метров земель, на которых фермеры допустили различные нарушения. Ранее URA.RU рассказало, что у Россельхознадзора возникло множество претензий к тюменским экспортерам зерна. После исследований на экспорт не пустили 66 партий пшеницы и других культур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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