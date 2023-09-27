Тюменское зерно не пускают за границу из-за жуков и химикатов

В Тюмени в семь раз выросло количество нарушений в области безопасности зерна

28 сентября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Россельхознадзор заявил, что многие тюменские компании не проводят исследования зерна перед отправкой на экспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени с начала года на экспорт не выпущено 66 партий зерна и продуктов его переработки из-за несоответствия стандартам качества. Количество таких нарушений в 2023 году выросло в семь раз, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «За 9 месяцев 2023 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявлено 66 случаев недостоверного декларирования зерна и зернопродуктов. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что в таких случаях декларации отзываются. Партии зерна, подготовленные для экспорта, не могут покинуть территорию области, пока не пройдут все необходимые исследования. Чаще всего компании не проводят проверки зерна на остатки карантинных насекомых и следы использованных пестицидов. Часто сертификаты получают в лабораториях, которые по заявленному адресу отсутствуют — такие площадки принято называть «фантомными». Так же эти лаборатории часто не имеют государственной аккредитации на исследование зерновых и зернобобовых культур. Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень в 2023 году отправит за рубеж беспрецедентное количество зерна. Экспорт за год увеличился в 26 раз, а в списке импортеров появились новые страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени с начала года на экспорт не выпущено 66 партий зерна и продуктов его переработки из-за несоответствия стандартам качества. Количество таких нарушений в 2023 году выросло в семь раз, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «За 9 месяцев 2023 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявлено 66 случаев недостоверного декларирования зерна и зернопродуктов. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что в таких случаях декларации отзываются. Партии зерна, подготовленные для экспорта, не могут покинуть территорию области, пока не пройдут все необходимые исследования. Чаще всего компании не проводят проверки зерна на остатки карантинных насекомых и следы использованных пестицидов. Часто сертификаты получают в лабораториях, которые по заявленному адресу отсутствуют — такие площадки принято называть «фантомными». Так же эти лаборатории часто не имеют государственной аккредитации на исследование зерновых и зернобобовых культур. Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень в 2023 году отправит за рубеж беспрецедентное количество зерна. Экспорт за год увеличился в 26 раз, а в списке импортеров появились новые страны.